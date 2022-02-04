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只有BNT！北市今9時重啟疫苗預約　高端7日起3站隨到隨打

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，國人搶打第三劑疫苗補足保護力。台北市衛生局2月4、5日上午9時至下午5時加開台北市疫苗預約系統，僅提供BNT疫苗追加劑6萬8387劑，將於2月7日至9日開始接種。另外，高端疫苗也將開放6778劑，並於2月7日至11日在台北車站、義信禮堂及捷運松山站等3處中型接種站開放接種。

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

▲台北市疫苗預約今日（4日）上午9時重新開放預約。（資料照／記者許維寧攝）

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由於中央第21期疫苗預約截止後，台北市BNT及高端疫苗尚有剩餘名額，台北市衛生局將於2月4、5日上午9時至下午5時加開台北市疫苗預約系統，提供BNT疫苗追加劑6萬8387劑預約，2月6日發送簡訊通知，2月7至9日開始接種。

▲▼北市疫苗預約規劃。（圖／北市府提供）

▲台北市此次加開疫苗預約僅提供BNT。（圖／北市府提供，下同）

高端的部分則將從2月7日至11日加開現場掛號接種，共提供6778劑，民眾可以在開放期間內前往台北車站、義信禮堂及捷運松山站等3處中型接種站施打高端疫苗。台北市衛生局呼籲，符合接種資格者請多加利用，儘速完整接種3劑疫苗，以提升保護力。

▲▼北市春節高端疫苗接種專案。（圖／北市府提供）

▲高端疫苗3接種站服務日期及時間不同，請民眾留意接種時段。

台北市於中央1922預約平台第21期提供28萬3192劑服務量能，已完成預約19萬3802人，其中BNT疫苗已預約5萬325人、高端1萬4008人以及莫德納12萬9469人。

然而，第21期預約結束後，BNT疫苗仍剩下超過8萬個名額，扣除醫院掛號系統預約量，台北市衛生局決定於春節期間初四、初五加碼開放台北市「新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統」，共有173處提供接種服務，滿18歲以上並在2021年11月15日前完成第二劑疫苗接種者，即可把握機會預約接種。

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