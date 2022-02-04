「雙北已獲控制」原因曝　醫預言未來疫情走向

記者陳俊宏／綜合報導

3日新增22例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，新增都是桃園與高雄的案例，台北與新北已經數天沒有新增，代表雙北的點狀不明感染源疫情已獲得控制。他也認為，現在的大勢是，社區R值可以壓在1-2。

沈政男在臉書說，最值得注意是桃園有一家四口染疫，而源頭是中國大陸返台親人，在旅館檢疫期滿後發病，這樣的狀況最可能是在檢疫旅館中被感染，並後續感染家人。

沈政男指出，由此可以聯想，高雄國中生一家三口的家庭群聚，很可能也是類似的感染劇本；高雄3日有三例是宜蘭旅館群聚接觸者發病，但當時沒被匡列，關於這點市政府有說，有接觸者涉嫌隱瞞接觸紀錄，這凸顯了電信疫調的重要，不能只靠接觸者回憶與口述。

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▼全台維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男認為，3日都是桃園與高雄的案例，台北與新北已經數天沒有新增，代表雙北的點狀不明感染源疫情已獲得控制，而這也證明Omicron在現有防疫強韌度之下，不容易跨越縣市。

沈政男提到，2日已經有人跟他說，目前R值約是1-2，而且有機會降到1以下，但先前他們都以為疫情就要大爆發了；有一點仍是詮釋錯誤，幼兒園疫情多，乃因沒打疫苗？不是啦！而是幼兒本來就不容易做好防疫，而且與大人相當親近。

沈政男表示，現在的大勢是，社區R值可以壓在1-2，已經確定，但如何壓到1以下？當你以為所有新增都屬於匡列範圍，幾天後就會爆出1、2個感染源不明案例，或許是匡列遺漏，或許是境外移入陰轉陽。

沈政男說，「我現在的理論是：恐怕要等到境外移入陽性率下降到一定程度，病毒滲漏的機會減少，R值才能真正壓到1以下。」

►本文獲得沈政男醫師授權。