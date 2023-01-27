春節連假倒數3天　屏東霧台賞櫻湧人潮…里港警持續疏導+取締

▲台24線沿線櫻花綻放 。（圖／民眾提供）



記者陳崑福／屏東報導

農曆春節連續假期已剩最後3天，由於霧台櫻花目前已開花約3成，預計有大批遊客上山賞櫻；里港警分局將持續加強轄內國道3號九如交流道、省道台3、22、24、27線、屏185線沿山公路及進出各觀光遊樂地區周邊道路易壅塞熱點，交通管制疏導及違停取締。

▲里港警方持續疏導24線交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警方轄區台24線通往霧台鄉沿線及熱門景點，霧臺鄉公所為因應春節車潮實施管制措施，於112年1月24日起至29日，於上午9時30分起至下午2時，在台24線35K+200處(谷川大橋往谷川部落叉路口)設置管制站，對於管制時段內所有自小客車實施總量管控，並引導至谷川臨時(第一、第二)停車場，轉搭接駁車上山。

另於三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置之CMS電子看板，隨時提醒民眾臨時停車場車位情形與山區即時路況，避免因無停車位，敗興而歸。

而霧台櫻花目前約開3成，台24沿線及阿禮部落等均可見到它開花蹤跡，預計2月28日前後會盛開，吸引不少追櫻族上山賞櫻。

其中，屏東縣政府秘書長邱黃肇崇於大年初一至霧臺鄉視察山區交通疏導管制情形，並感謝里港警分局及霧臺鄉公所同仁於過年期間堅守崗位，讓民眾上山出遊過程更加順暢，對於今年的交通規劃給予高度肯定；而阿禮部落傳統領袖、頭目包基成與居民也感受到里港警方與鄉公所對於春節交通秩序的努力與用心，於臉書發文讚揚及感謝。

里港警分局分局長鄭頴聰呼籲民眾，春節連假已近尾聲，如欲前往霧臺及三地門原鄉地區民眾，請提早出門，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段；如遇易壅塞路段敬請遵守交通管制措施耐心行駛，並配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進，里港警分局將持續加強各周遭路段景點及交流道匝道入口之交通秩序，以確保交通順暢。