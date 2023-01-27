　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

春節連假倒數3天　屏東霧台賞櫻湧人潮…里港警持續疏導+取締

▲里港警方持續疏導24沿交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台24線沿線櫻花綻放 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節連續假期已剩最後3天，由於霧台櫻花目前已開花約3成，預計有大批遊客上山賞櫻；里港警分局將持續加強轄內國道3號九如交流道、省道台3、22、24、27線、屏185線沿山公路及進出各觀光遊樂地區周邊道路易壅塞熱點，交通管制疏導及違停取締。

▲里港警方持續疏導24沿交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方持續疏導24線交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方持續疏導24沿交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警方轄區台24線通往霧台鄉沿線及熱門景點，霧臺鄉公所為因應春節車潮實施管制措施，於112年1月24日起至29日，於上午9時30分起至下午2時，在台24線35K+200處(谷川大橋往谷川部落叉路口)設置管制站，對於管制時段內所有自小客車實施總量管控，並引導至谷川臨時(第一、第二)停車場，轉搭接駁車上山。

▲里港警方持續疏導24沿交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另於三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置之CMS電子看板，隨時提醒民眾臨時停車場車位情形與山區即時路況，避免因無停車位，敗興而歸。

而霧台櫻花目前約開3成，台24沿線及阿禮部落等均可見到它開花蹤跡，預計2月28日前後會盛開，吸引不少追櫻族上山賞櫻。

其中，屏東縣政府秘書長邱黃肇崇於大年初一至霧臺鄉視察山區交通疏導管制情形，並感謝里港警分局及霧臺鄉公所同仁於過年期間堅守崗位，讓民眾上山出遊過程更加順暢，對於今年的交通規劃給予高度肯定；而阿禮部落傳統領袖、頭目包基成與居民也感受到里港警方與鄉公所對於春節交通秩序的努力與用心，於臉書發文讚揚及感謝。

里港警分局分局長鄭頴聰呼籲民眾，春節連假已近尾聲，如欲前往霧臺及三地門原鄉地區民眾，請提早出門，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段；如遇易壅塞路段敬請遵守交通管制措施耐心行駛，並配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進，里港警分局將持續加強各周遭路段景點及交流道匝道入口之交通秩序，以確保交通順暢。

ET快訊
LIVE／蔡英文宣布新閣揆！　陳建仁領軍新內閣團隊
「紅椒女孩」搖晃乳浪又戳又捏　隆乳診所少做1事慘了
午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天
17歲乾妹和包養男車震　他拍窗救人遭控仙人跳！結局逆轉
他飛7000公里　只為幫政大碩士妹送台灣泡麵
快訊／中山區大樓起火！　火勢猛烈住戶驚逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

輕熟女愛上「音樂人」豪砸千萬　恩愛1年慘被榨乾驚覺受騙心碎

春節連假倒數3天　屏東霧台賞櫻湧人潮…里港警持續疏導+取締

酒駕拒檢棄車狂奔！他「翻圍籬卻腿軟」遭警壓制…友一旁嗆聲也GG

快訊／中山區大樓起火！百萬神桌燒成灰　住戶驚逃警消灌救中

兒把「伸手牌」女友帶回家住　母看不慣爆口角遭K頭還挨告

17歲乾妹和包養男車震　他拍窗救人遭控仙人跳！結局逆轉

高雄洗衣店15年前大火帶走一家四口　竟是大學講師犯案

北市這路口紅綠燈「躲路名牌後面」　民眾傻眼：給鬼看嗎？

最野小三誘離婚「小洞洞幫療傷」　嗆正宮：妳住院老公和我開房

家人破產爺爺癌逝！蘆洲窮困女童奮發上進獲獎…父母超感動

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

(無標) 逆向撞遊覽車

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

約跳槽遭拒...酒醉保全不滿　超商前「鑰匙插頭」男送醫亡

輕熟女愛上「音樂人」豪砸千萬　恩愛1年慘被榨乾驚覺受騙心碎

春節連假倒數3天　屏東霧台賞櫻湧人潮…里港警持續疏導+取締

酒駕拒檢棄車狂奔！他「翻圍籬卻腿軟」遭警壓制…友一旁嗆聲也GG

快訊／中山區大樓起火！百萬神桌燒成灰　住戶驚逃警消灌救中

兒把「伸手牌」女友帶回家住　母看不慣爆口角遭K頭還挨告

17歲乾妹和包養男車震　他拍窗救人遭控仙人跳！結局逆轉

高雄洗衣店15年前大火帶走一家四口　竟是大學講師犯案

北市這路口紅綠燈「躲路名牌後面」　民眾傻眼：給鬼看嗎？

最野小三誘離婚「小洞洞幫療傷」　嗆正宮：妳住院老公和我開房

家人破產爺爺癌逝！蘆洲窮困女童奮發上進獲獎…父母超感動

陸證實：加州半月灣槍擊案5名死者為中國公民

竹山番薯產季到　鎮公所辦「0800」千人親子焢窯活動推廣

Apple已停止開發自有Wi-Fi晶片　郭明錤：Broadcom成為最大贏家

其他人都不知！《原子少年》FEniX成員爆「團長私下暖舉」

2023新北燈會8米高主燈「兔來運轉」　國際燈區、兔兔搗蛋樂園互動區親子high玩到不想回家

男大生性侵女同學還讓她懷孕　1次賠200萬和解仍遭判刑定讞須入監

工作到一半...「手腳突全麻」看不清楚螢幕　貓奴哭：要掛哪一科

周末才有早9完售！左營特色地瓜菜包　大口咬Q軟外皮＋鮮脆高麗菜

商旅業者買花蓮20房小旅館　總價8800萬登最貴交易案

秘境曝光！新竹人秒懂的口袋名單　揭「寶山小西湖」面紗

國外超狂老爸幫寶寶神配音！　皺眉表情無違和感讓網友笑翻

社會熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

獨／「川崎忍者」超速撞死人　淚勸：別越級打怪

小三誘離婚　嗆正宮：妳老公和我開房

逆向撞遊覽車「驚悚影曝」副駕妻亡

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

高雄街頭火爆鬥毆！年輕男遭抓髮尻頭

台北妹嗆網友「醜男約砲不成」　下場慘了

紅椒女孩戳捏秀隆乳　診所少做1事GG

乾妹和包養男車震　他拍窗遭控仙人跳

行李誤放50發子彈　美籍男遭法辦

即／台中住宅大火2人受困　警消65人搶救

大媽不聽勸擅自移重機　警方要罰了

更多熱門

相關新聞

柴犬汪汪叫招財變「財犬」！　新北夫妻刮刮樂幸運刮中百萬

柴犬汪汪叫招財變「財犬」！　新北夫妻刮刮樂幸運刮中百萬

超熱門的「2000萬超級紅包」刮刮樂又刮出大獎了，今天有一對新北夫妻，買彩券時有柴犬不停汪汪汪叫，結果幸運刮中100萬元。

送毛孩健康新春禮　汪照X光嚇露眼白

送毛孩健康新春禮　汪照X光嚇露眼白

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

點名「交通粉專」認知作戰！他反被轟

點名「交通粉專」認知作戰！他反被轟

煙火整箱倒掉朝家門狂射！一家人過年險遭團滅

煙火整箱倒掉朝家門狂射！一家人過年險遭團滅

關鍵字：

里港警察霧台櫻花春節交通

讀者迴響

熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

沒確診過簽到！底下刷一排　醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

10級強風來了！寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

醫師超強4口訣！他一年狂減60公斤

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

錯過會後悔一輩子極品情人星座

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面