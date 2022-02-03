月給27000元孝親！爸媽過年「狂暗示討紅包」　他崩潰罵1句網吵翻

▲包紅包應量力而為。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

農曆新年包紅包習俗由來已久，象徵著好運與祝福。不過就有網友抱怨，過年一到就發現父母瘋狂暗示討要紅包，明明每月都已幫忙繳15000元房貸，另外還給12000元生活費孝親，現在居然額外要錢，讓他賭氣就是不願意再給紅包，「怎麼會有這麼不要臉的父母」？

林姓男網友今（3）日在「爆怨公社」發文，提到過年期間父母各種暗示討紅包，不停將親戚朋友的故事掛在嘴邊，如某某親戚、某某同事小孩今年包了多少錢，甚至直接開口問他是否該表示些什麼？

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「我要說什麼才不用包紅包，真的很煩！」林男無奈坦言，就是不爽發紅包，畢竟領5萬元左右的薪水，每月已幫忙兩老支付房貸15000元，還額外給12000元當生活費，平時家中水電費自然也是他在繳，「連我小小的年終你們都還要貪圖，會不會太誇張？三不五時跟我凹東凹西的額外花費，怎麼會有這麼不要臉的父母？」

▲該不該給紅包？一篇文章讓兩派網友吵翻。（圖／記者鄺郁庭攝）

文章貼出後網友反應兩極，一派認為父母太得寸進尺，「如果每個月這樣開銷的確不用包了」、「繳房貸的收據包出去」、「從你開始賺錢就是搖錢樹了」、「我也很討厭長輩在比較紅包金額的」、「有些長輩不會覺得是討吉利，而且會互相比較小孩包多少給自己」、「感覺你爸媽有點啃兒心態」。

不過另一派網友認為，父母的養育之恩不能忘，「房子以後也是你的，頭期沒付要偷笑了」、「大過年的咒罵自己的親生父母就天地不容了」、「說真的不包實在是說不過去，過年嘛還是要討個吉祥」、「房子登記誰的名字？父母有幾個子女？若是只你一個，繳了並不虧」、「紅包只是個祝福，不在錢的多寡，真的貧窮到連一個祝福都不願意給老人家嗎？」