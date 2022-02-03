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快訊／貝里斯總理確診　「賴清德曾接觸」採檢結果出爐

▲▼賴清德與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會談。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會談。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）確診，而先前出訪與布里仙紐會晤的副總統賴清德身體狀況備受關注。對此，總統府今（3）日表示，賴清德返國隔離期間，仍有進行快篩檢驗，昨天最新的檢測結果也為陰性。

總統府發言人張惇涵指出，總統蔡英文已請外交部長吳釗燮及我國駐貝里斯大使錢冠州，於第一時間表達誠摯關心與慰問，祝福布里仙紐早日康復，而賴清德也透過駐館轉達問候。

至於賴清德的健康狀況，張惇涵說明，賴清德率特使團出訪期間，皆依照防疫官指引採取防疫措施，特使團的團員在出訪期間，每日快篩皆為陰性；全團返台前，在宏都拉斯、美國舊金山，及返抵桃園機場時所進行的PCR檢驗，結果也皆為陰性。

▲▼賴清德與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會談。（圖／翻攝賴清德臉書）

張惇涵進一步指出，賴清德返國隔離期間，仍有進行快篩檢驗，昨天最新的檢測結果也為陰性，目前賴清德健康良好，身體沒有不適狀況，醫療團隊會持續掌握賴清德及訪團團員的健康狀況，賴清德感謝各界關心。

賴清德以總統蔡英文的特使身分，代表台灣出席友邦宏都拉斯新任總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，於台北時間1月25日啟程出發，期間過境美國，在洛杉磯停留24小時後轉往宏都拉斯，並於當地時間26日下午抵達宏都拉斯首都德古西加巴。

賴清德抵達宏都拉斯後，在飯店與一同出席卡蕬楚就職典禮的布里仙紐進行雙邊會談，由於布里仙紐規劃3月訪問台灣，賴清德當面邀布里仙紐到台南一遊，隨後雙方就關切議題廣泛交換意見，並期盼兩國持續深化交流與合作。

▲▼賴清德與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會談。（圖／翻攝賴清德臉書）

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