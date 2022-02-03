蛋荒期間母雞群全遭屠殺！「2兇手」落跑　苦主衰喊：能國賠嗎

記者黃哲民／台北報導

今年春節期間鬧蛋荒，不少地區出現搶購雞蛋人潮，會下蛋的母雞彌足珍貴，嘉義男子陳正忠養來自用的10多隻母雞，卻一夕全遭毒手，屍橫遍地，他今天一早發現慘案，研判「兇手」是2隻野狗，追查一整天沒發現敵蹤，他邊收拾邊抱怨：「這種能申請國賠嗎？野狗保護得這個樣子！」

▲嘉義男子陳正忠養來自用的母雞群，一夜遭野狗毒手奪命。（圖／陳正忠提供）

陳正忠住在嘉義縣六腳鄉竹本村，今天（3日）上午8時許查看住家後方栽種的草莓，赫然發現圈養的母雞群東1隻西1隻倒地不動，身上羽毛散亂，翻開檢查都有傷口，有的雞腿還遭啃走不見了。

▲嘉義男子陳正忠養來自用的母雞群，一夜遭野狗毒手奪命，倖存傷雞奄奄一息。（圖／陳正忠提供）

他檢查確認16隻慘死，包含唯一的1隻大閹雞，另3隻重傷、奄奄一息，眼看也活不成，後來又找到2隻倖存母雞，藏在角落狀似驚嚇，家裡小孩幫忙找雞，目睹「命案」現場不禁大呼小叫。

陳正忠又氣又難過，從現場研判是野狗所為，夜裡從四周紅磚圍牆較低處竄進來，他邊收拾邊發牢騷：「這種能申請國賠嗎？野狗保護得這個樣子！」氣憤野狗吃掉1隻雞就算了，卻進來撒野，咬死一堆雞，很可惜。

▲嘉義男子陳正忠養來自用的母雞群，一夜遭野狗毒手奪命。（圖／陳正忠提供）

陳正忠受訪說，這群雞養了約2年，都是自用，平常餵食進口玉米，放養肉質比較有嚼勁，而且會生蛋，他說前幾年也發生過類似事件，當時28隻雞僅倖存2隻，野狗的習性是見雞就咬、咬傷就不理，不像貓或果子狸會只挑1隻雞吃乾淨。

▲野狗疑趁夜從圍牆較矮處竄入撒野，16隻母雞慘遭咬死。（圖／陳正忠提供）

陳正忠說，現場看來「兇手」有2隻，他今天四處搜尋，都沒發現敵蹤，平常住家周圍也不見野狗閒晃，可能入夜才出沒，就算想報請鄉公所來捕捉，也不曉得該去哪裡抓，因怕就地掩埋會發臭，只能打包丟棄，待年後雞價與飼料成本下降，再考慮復養。