小牛才牽1個月…IG期許「陪我很久的戰馬」！健身教練初三打滑撞爛

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市淡水區淡金路四段大年初三傳出一起「超貴車禍」，一輛橙色藍寶堅尼雙門超跑經過事發路段時，疑因天雨路滑，車身突然失控、90度打橫自撞路旁電桿，隨後還向前滑行撞上停放路旁的另外2輛自小客。初步了解，該輛超跑新車要價1500萬元，而26歲的蕭姓駕駛一個多月前才歡喜牽新車，還發IG慶祝，「希望你是一匹能夠陪我很久的戰馬」，孰料今竟打滑自撞，車頭幾乎全毀。

▲蕭男打滑自撞，藍寶堅尼車頭幾乎全毀。（圖／記者陳雕文翻攝）

淡水警方3日上午9時04分接獲通報，一名26歲的蕭姓男子駕駛藍寶堅尼超跑由台北往三芝方向行駛，行經淡金路四段時不慎擦撞路旁電線桿，隨後向前滑行碰撞停放路旁的2部自小客，共造成3車受損，並影響外側車道通行；警方獲報後立即到場處理，駕駛蕭男僅受到輕微擦傷不願就醫，經測後確認沒有飲酒，初判應是天雨路滑釀禍。

據悉，該輛超跑為藍寶堅尼Huracan EVO Coupe V10，時速0到100km加速僅需3.2秒，新車要價新台幣1500萬元起；而車主蕭男職業為健身教練，一個多月前、2021年12月29日才喜牽新車，當時還在IG發文慶祝「終於正式牽到我的小牛，在我25歲時達成了人生一個小目標；希望你是一匹能夠陪我很久的戰馬。不對…應該是鬥牛？」怎料竟在春節期間打滑撞毀。

▼蕭男去年12月29日才買下新車，當時還在IG發文慶祝。（圖／翻攝蕭男IG）