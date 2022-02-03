參加北京冬奧「隔離再隔離」比利時選手崩潰爆哭！國際奧委會介入

記者吳美依／綜合報導

2022北京冬奧將於明（4）日開幕，比利時25歲俯式雪橇選手梅爾曼斯（Kim Meylemans）卻拍片痛哭表示，她以為解除隔離後，就能入住選手村，如今卻要接受第二次隔離，不知道自己能否撐過去。此影片引發各界譁然，國際奧會（IOC）也介入處理。

梅爾曼斯出發前接受12次篩檢，結果都呈陰性，未料抵達北京後，竟出現陽性反應，因此接受3天隔離；此後，她又接受3次篩檢，結果都呈陰性，以為終於能夠住進選手村，救護車卻把自己載往另一處隔離設施。

梅爾曼斯2日表示，「我應該在這裡再待上7天，每天接受2次PCR檢測，而且不能接觸任何人。我可以獨自滑雪，但甚至不確定是否能被允許進入選手村。」她非常擔心無法參賽，忍不住淚崩，「請大家給我一些時間考慮下一步。」

▲比利時25歲俯式雪橇選手梅爾曼斯（Kim Meylemans）拍片痛哭。（圖／翻攝instagram@kimmeylemans）

北京冬奧實施嚴格的「閉環管理系統」防疫措施，一旦運動員篩檢結果呈陽性，在接受2次採檢陰性後，仍須遵守密切接觸者的防疫規定7天；在此期間，必須住在單人房，獨自用餐、訓練並且搭乘交通工具。許多網友紛紛反彈，國際運動員倡議組織「全球運動員」（Global Athlete）也批評，梅爾曼斯的待遇「令人完全無法接受」。

國際奧委會迅速發表聲明指出，由於選手村目前無法提供符合防疫規範的單人房，所以才將梅爾曼斯暫時安置在另一間隔離旅館，「IOC在她抵達並且得知其個人情況後，立即與比利時奧委會聯繫，確保她能迅速獲得適當支援。明天開始，選手村將提供單人房。國際奧委會隨時準備好，支援比利時奧委會及運動員。」

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