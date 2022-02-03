雲端App跳出中千萬　她後悔「網購1方式付帳」：中了無法領

▲財神過門不入！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

折抵信用卡紅利金，居然中了千萬！一名女網友哀號，她查詢近一期雲端發票App時，發現網購中了千萬元，真的沒看錯，發票號碼真的與特別獎「31150905」完全吻合，但開心只有3秒鐘，因為消費金額是0元，原來原PO為了花光信用卡紅利金，乾脆全額抵清，如今只能和財神爺說掰掰了。

一名女網友在臉書傻眼直呼，大年初一（2月1日）一時興起打開雲端發票App，想要查看110年11至12月的中獎狀況，其中一筆12月13日網購發票竟中了千萬元，但真相悲催了。

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明細可見，發票號碼「UC31150905」確實8位數對中千萬元特別獎，但金額卻顯示0元，到底是怎麼回事？原PO接著崩潰說道，因為當時使用信用卡紅利金折抵消費金額，所以沒花半毛錢，「明明號碼全中卻無法兌領獎金，人生際遇百百種，這個肯定少人有，雖想一笑置之，但多少還是感到失落，唉...我的Maserati（瑪莎拉蒂）。」

▲原PO欲哭無淚。（圖／翻攝臉書）



底下親朋好友紛紛安慰，「這就是人生」、「能認識這麼幸運的朋友是我的榮幸」、「再多買點東西回來平衡一下」、「還是很幸運的」。

財政資訊中心粉專曾解答兌獎規則，「依照統一發票給獎辦法規定：發票上沒有金額或載明為零或負數者，是不適用兌獎的」，常見消費0元狀況，像是信用卡點數兌換商品、持空瓶退還押瓶費的發票，而原PO就是屬於前項情況。

▼110年11-12月發票號碼。（圖／ETtoday製作）

