　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲端App跳出中千萬　她後悔「網購1方式付帳」：中了無法領

▲▼統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲財神過門不入！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

折抵信用卡紅利金，居然中了千萬！一名女網友哀號，她查詢近一期雲端發票App時，發現網購中了千萬元，真的沒看錯，發票號碼真的與特別獎「31150905」完全吻合，但開心只有3秒鐘，因為消費金額是0元，原來原PO為了花光信用卡紅利金，乾脆全額抵清，如今只能和財神爺說掰掰了。

一名女網友在臉書傻眼直呼，大年初一（2月1日）一時興起打開雲端發票App，想要查看110年11至12月的中獎狀況，其中一筆12月13日網購發票竟中了千萬元，但真相悲催了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明細可見，發票號碼「UC31150905」確實8位數對中千萬元特別獎，但金額卻顯示0元，到底是怎麼回事？原PO接著崩潰說道，因為當時使用信用卡紅利金折抵消費金額，所以沒花半毛錢，「明明號碼全中卻無法兌領獎金，人生際遇百百種，這個肯定少人有，雖想一笑置之，但多少還是感到失落，唉...我的Maserati（瑪莎拉蒂）。」

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲原PO欲哭無淚。（圖／翻攝臉書）

底下親朋好友紛紛安慰，「這就是人生」、「能認識這麼幸運的朋友是我的榮幸」、「再多買點東西回來平衡一下」、「還是很幸運的」。

財政資訊中心粉專曾解答兌獎規則，「依照統一發票給獎辦法規定：發票上沒有金額或載明為零或負數者，是不適用兌獎的」，常見消費0元狀況，像是信用卡點數兌換商品、持空瓶退還押瓶費的發票，而原PO就是屬於前項情況。

▼110年11-12月發票號碼。（圖／ETtoday製作）

▲11-12月發票。（圖／ETtoday製作）

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
快訊／撞號誌桿「車體碎成麻花捲」！　駕駛夾困1小時死亡
雲端App跳出中千萬　她後悔「網購1方式付帳」：中了無法領
高雄髮廊媽確診！4天可傳染期曝　衛生局急喊：顧客要趕快篩檢
快訊／桃園25處確診足跡公布！　運動公園、桃園客運、Cost
快訊／黃郁婷接到部長來電！　轉達蔡英文內容曝
渣男劈5女「妻火大離婚」！7天後懷上第3胎　網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北一家3口確診！醫疑檢疫旅館是感染源再傳家人　陳其邁說話了

高雄髮廊媽確診！4天可傳染期曝　衛生局急喊：顧客要趕快篩檢

快訊／桃園確診者25處足跡曝光！運動公園、桃園客運、Costco

黃郁婷穿中國隊服！外科醫：祝令尊中國的滑冰鞋工廠生意興隆

快訊／北北基大雨特報！「鋒面＋冷氣團夾擊」入夜更凍

雲端App跳出中千萬　她後悔「網購1方式付帳」：中了無法領

高雄髮廊媽否認接觸確診者！害一家4口全染疫　極毒Ct值曝光

婚嫁喜俗知多少？從訂婚到迎娶重要儀節一次看

婚宴收禮金「一數6萬突消失」　她痛心1決定：瞞著新郎！網讚爆

元宵小提燈「大吉虎」領取資訊曝！2／14起限時15天　這1處免費領

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

干擾念經....4屁貓「趴腿練拳頭」 鑽衣玩捉迷藏！和尚專心不動搖

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

新北一家3口確診！醫疑檢疫旅館是感染源再傳家人　陳其邁說話了

高雄髮廊媽確診！4天可傳染期曝　衛生局急喊：顧客要趕快篩檢

快訊／桃園確診者25處足跡曝光！運動公園、桃園客運、Costco

黃郁婷穿中國隊服！外科醫：祝令尊中國的滑冰鞋工廠生意興隆

快訊／北北基大雨特報！「鋒面＋冷氣團夾擊」入夜更凍

雲端App跳出中千萬　她後悔「網購1方式付帳」：中了無法領

高雄髮廊媽否認接觸確診者！害一家4口全染疫　極毒Ct值曝光

婚嫁喜俗知多少？從訂婚到迎娶重要儀節一次看

婚宴收禮金「一數6萬突消失」　她痛心1決定：瞞著新郎！網讚爆

元宵小提燈「大吉虎」領取資訊曝！2／14起限時15天　這1處免費領

新北一家3口確診！醫疑檢疫旅館是感染源再傳家人　陳其邁說話了

年後轉職夯　勞動部提醒求職者「三要七不原則」

台南走春必看燈海！有最空靈山林燈會、月津港燈節看月光在河面紛飛

日媒盤點平成20勝強投　「神之子」百分百勝率最狂

快訊／撞號誌桿車體碎成麻花捲　駕駛夾困1小時難敵死神索命

北市內湖「私房景點」曝光！沙坑、PU跑道通通有　遠眺101賞夜景

選對錢包顏色不漏財！　虎年7招「錢包發財術」快學起來

被提醒遵守防疫！工程師作勢打人譙三字經　監視器全都錄下場GG

八大行業解封爆「缺妹潮」　北市多家酒店「漲聲響起」破10%

阿公帶乖孫「磁鐵釣魚」　意外吸起不明物！打開見真面目嚇瘋

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

快訊／今增22本土！另有34境外移入

快訊／桃園本土今+7！鄭文燦公布物流公司名稱

高雄+15！高雄港再增9例、宜蘭礁溪相關增6例

「給彥彥老公」　外送員接單驚見人妻求歡

人夫突愛上蝦皮購物　妻打開「私訊內容」崩潰

發票中千萬　她「網購1方式付帳」：中了無法領

今初三溼全台！2縣市大雨　急凍10℃時間曝

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

過年疫情如何？　醫曝「好消息」

初三鋒面＋冷空氣報到！4天濕冷剩11°C

麥當勞App神招曝光！他每月免費吃6塊雞塊餐

快訊／陸返國旅客解隔翌日發病！兒女妻弟全染疫

更多熱門

相關新聞

妹子「1000元刮中10萬」　超旺尾碼曝光！

妹子「1000元刮中10萬」　超旺尾碼曝光！

虎年想一夕致富，許多人會買樂透與刮刮樂試手氣！一名女網友表示，去彩券行買了一張千元刮刮樂，刮了前三區都掛蛋，怎料第四區神反轉，還神奇刮出10萬元獎金，讓她嗨到最高點直呼「第一次遇到這麼高金額！」

幸運兒中1萬元！曝刮刮樂選號技巧」：2張就見效

幸運兒中1萬元！曝刮刮樂選號技巧」：2張就見效

十二生肖穿開運色　偏財運立刻UP

十二生肖穿開運色　偏財運立刻UP

玩刮刮樂前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的

玩刮刮樂前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的

彩券之王破產入獄！現狀曝光

彩券之王破產入獄！現狀曝光

關鍵字：

網購千萬元統一發票中獎0元發票

讀者迴響

熱門新聞

女小豬《全明星》被爆沾3男！

楊繡惠受邀「首登央視春晚」影片曝光！真相笑翻

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初三是大凶日！4大禁忌一次看

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

黃少祺2兒確診Omicron！「高燒飆40度」妻子也染疫

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

快訊／今增22本土！另有34境外移入

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

快訊／桃園本土今+7！鄭文燦公布物流公司名稱

林正英御用6大鬼演員現況！

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面