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他2次中2200萬獲封「彩票之王」　揮霍光入獄！10年後還有千萬身家

▲▼ 馬洪平。（圖／翻攝自陸媒）

▲ 馬洪平。（圖／翻攝自陸媒，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

馬洪平原本是大陸哈爾濱市一名普通保全，但他的一生相當有戲劇性，曾經2次幸運中得500萬元（人民幣，下同，約新台幣2200萬元）大獎，被稱作是「彩票之王」，然而在揮霍一空後因詐騙入獄。10年過去，馬洪平出獄時再度被「命運之神」眷顧，擁有了價值千萬元（約新台幣4400萬元）的財產。

據《今日頭條》報導，馬洪平從小家境普通，國中就輟學在家務農，長大後在百貨公司擔任停車場保全，月薪約1000元。2003年的10月，馬洪平在彩券行購買了一張彩券，結果幸運中得500萬元大獎，可以說是「一夜暴富」。

中獎後的馬洪平帶著家人們大吃大喝，親戚朋友都稱讚他出手闊綽，妻子也由之前對他買彩券的埋怨，變成了無條件的支持。馬洪平也很有同情心，不僅幫助了同事生病的父母，而且支付陌生大學生換腎手術的費用，這讓他被評為「冰城愛心使者」的候選人。

有了500萬元的中獎經驗後，馬洪平買彩券變得一發不可收拾，也越來越得心應手，時常會中獎，少則幾千、多則幾萬，有次更中得20多萬元。2004年6月，馬洪平又一次中得500萬元大獎，由此他被稱為是「彩票之王」、「東北彩王」、「龍江彩神」，可謂是盛極一時。

高名氣和高獎金也給馬洪平帶來了安全隱患。有一天晚上，他快下班時，發現自己被2名壯漢跟蹤，考慮到自己和家人的安全，馬洪平決定搬家，並選擇落腳北京。

因在那個年代，千萬身家的人還是少數，馬洪平在北京市中心買了一套房子，並進行豪華裝修，他心想，從此自己也算是富人行列裡的一員了，但階級跨越並非如此容易，加上骨子裡的貧窮令他深感自卑，認為自己只是住在都市，並沒有真正成為其中一員，反而還受到恥笑。種種壓力下，馬洪平決定將剩餘的錢繼續投資到彩券上，以求獲得更多的財富。

▲▼ 馬洪平。（圖／翻攝自陸媒）

▲馬洪平接受採訪。

然而，馬洪平買彩券的運氣在2次中大獎中消失殆盡，資產被花得所剩無幾，不甘心的他將腦筋打到了家鄉親友的頭上，靠著「彩票之王」的名號，輕鬆籌集了170萬元，全部用來購買彩券，但無一例外全部都「槓龜」。

鄉親們一怒之下，聯合起來將馬洪才告上法院。馬洪才2008年9月被以詐騙罪判處有期徒刑10年，剝奪政治權利1年，並處以罰款50萬元。

2018年馬洪平刑滿出獄，也許是命運之神的最後一次眷顧，他之前在北京購買的房產，經過十多年的變遷，已經價值1000多萬元，他再度成為「千萬富翁」。

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