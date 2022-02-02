「一嘆窮三年」是真的！命理師曝「6壞習慣」恐招衰運：不看必犯

▲生活中有些習慣在不知不覺中影響了自己的好運氣。（示意圖／翻攝自xFrame）

圖文／CTWANT

每到年節期間，人們都會祈求新年平安順遂，但生活中的一些小習慣可能會讓你改運不成、衰事上身！命理師艾菲爾整理出6個可能影響運勢的壞習慣，除了抖腳、嘆氣外，臉部的細微表情居然也會招來衰運，更直言「不看必犯」，也呼籲大家可以提醒身邊的人，想在壬寅虎年趨吉避凶的民眾，可千萬要注意。這6個招來衰運的小習慣包括：

一、愛嘆氣

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老一輩常說的「一嘆窮三年」，其實是指人在嘆氣時容易神衰氣散，導致元氣大耗，進而讓常嘆氣的人失去鬥志、做事沒動力，最終出現容易放棄的情形。因此，大家可要小心「嘆氣」這個最常犯、也最沒自覺的觸衰行為。

二、抖腳

大部分人都聽過「男抖窮丶女抖賤」，而抖腳會讓你的福氣如「樹搖落葉，人搖福落」被抖掉；另外，抖腳除了會讓人覺得你心浮氣躁、難交付重任外，在工作上也可能因此錯失老闆給予的重要機會。

三、咬指甲

在心理學上，咬指甲代表缺乏安全感。而愛咬指甲的成年人，可能會被認為身心不成熟，還容易對人產生不信任感，導致感情、健康方面大受影響。

四、皺眉

正所謂「伸手不打笑臉人」，試想1個與你意見相反、又一副苦瓜臉的人在面前，會不會讓你很想動怒呢？所以皺眉頭不僅會你顯得患得患失，也容易將貴人擋在門外，錯失即將到手的好機會。

五、抿嘴丶撇嘴、噘嘴

這3個動作都代表負面情緒，抿嘴象徵欲言又止，想反駁卻又說不出口；撇嘴表示憤怒、不屑與輕蔑；噘嘴則代表生氣和拒人於千里之外。常做這3個動作小心會把好運都推走。

六、敲碗丶過筷

傳統習俗認為敲碗是「乞丐行為」，因此吃飯敲碗除了不識大體外，還容易犯小人；而越過他人的筷子夾菜，也違反「先來後到」的餐桌禮儀，會被認為不懂得禮讓，自然容易引來小人記仇、長輩不快；參差不齊的筷子則象徵「三長兩短」，容易讓運勢變差，所以應避免把不同長度的筷子擺在桌上。

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