　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

女網友展現自己的素菜成品，驚艷不少網友。（圖／翻攝自FB）

▲女網友展現自己的素菜成品，驚艷不少網友。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

近年來素食主義抬頭，不少民眾因為信仰或是健康問題，選擇捨棄葷食，改以素菜代替。與此同時，模仿葷食的「仿葷素菜」也開始在許多家庭中流行起來。近日就有一名網友抱怨，全家人質疑他的「仿葷素菜」其實就是葷食，還懷疑女網友就是要騙人吃下葷食，這讓女網友貼出自己的菜餚來詢問網友，但不少網友卻讚嘆起該名女網友的廚藝。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示自己習慣在每個農曆月的初一食用素菜，身為家中大廚，自然就是讓自己直接烹調素菜，家人也會跟著吃。也剛好兒子的女友也是長年茹素，所以每當兒子女友來的時候，這名女網友都會特別烹調素菜給大家享用。而在初一的時候，女網友照慣例烹調素菜，但可能因為他仿葷素菜的技藝太過高超，竟然讓兒子質疑是不是「弄錯菜品」，不要把葷食讓女友吃進去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，女網友還強調，自己為了烹調素菜，還特別購置專用的鍋碗瓢盆，就是避免任何沾染葷腥的可能。而女網友認為，自己費盡心力的作品，卻自初一當天遭到家人質疑，甚至「吃了一口後吐出來，說我弄葷肉給他吃」，這一連串的行為都讓女網友無法接受，甚至直言「不要每次吃素時就來找我麻煩，如果騙你吃肉會有功德，那我的功德簿肯定確定一定都是空白」。

而該名女網友發文的同時也貼出自己的菜餚照片，單看照片的話真的很難分辨。不少網友看到照片後，紛紛留言表示「手藝太好，炒個青菜給他們就好，這樣自己也樂得清閒」、「直接全部燙青菜！愛吃不吃拉倒！」、「這些看起來好好吃喔」、「水煮青菜給他們吃就好，不要累壞自己還被嫌棄」、「您廚藝真好讚，我吃素，但我欣賞您的好手藝」、「我怎麼覺得這是反串文！手藝太好了」、「果然手藝厲害！連我都覺得那是肉吧！」

延伸閱讀
走春到真理大學　滿滿的西式洋房給你偽出國感受
女星打牌前「吃2禁忌食物」輸到脫褲…「拔這毛」大轉運　狂贏2萬
男童獨自在親戚家前玩耍　意外掉落排水溝喪失生命跡象急救中

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
床戰尷尬3狀況！　Albee忘鎖門被男友媽看光：我坐她兒子身
高雄確診+8「不公佈足跡」　市府揭原因
浩子阿翔不合17年終於破冰！　他一臉尷尬全被拍
快訊／新北一家3口確診同遊高雄過年　新增足跡曝
快訊／高雄本土＋8！　5人就醫在診所遭傳染
快訊／物流公司再+7確診！　桃市府勒令停工
警局除夕High過頭！鈔票狂塞褲檔、女警大玩cosplay
快訊／國道3號「3車連環撞」！　中和隧道中線封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄大年初二確診暴增＋8　不公佈足跡！高市府曝關鍵原因

快訊／新北一家3口同遊高雄過年　他母親也確診！新增足跡曝

快訊／高雄本土＋8！5人就醫過程在診所遭傳染　解隔前一日轉陽

初二回娘家！國5北上「紫爆」17公里龜速　9地雷路段曝光

高雄感染源不明「媽媽也確診」　一家三口染疫將做基因定序

桃園物流再+7！定序出爐也染Omicron「與桃機相同」

快訊／今本土＋16！另增37例境外

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

動漫「鬼滅之刃」成教案！　啟發孩子心中的「勞動意識」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

高雄大年初二確診暴增＋8　不公佈足跡！高市府曝關鍵原因

快訊／新北一家3口同遊高雄過年　他母親也確診！新增足跡曝

快訊／高雄本土＋8！5人就醫過程在診所遭傳染　解隔前一日轉陽

初二回娘家！國5北上「紫爆」17公里龜速　9地雷路段曝光

高雄感染源不明「媽媽也確診」　一家三口染疫將做基因定序

桃園物流再+7！定序出爐也染Omicron「與桃機相同」

快訊／今本土＋16！另增37例境外

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

動漫「鬼滅之刃」成教案！　啟發孩子心中的「勞動意識」

快訊／北投保時捷「直撞分隔島」4輪朝天　車頭嚴重變形

蔡英文過年替毛孩加菜　在東森寵物雲買了這些給林靜儀的「Beelu」

新竹房價漲幅超越雙北！他納悶「決定關鍵」 　內行曝1因素

疫情以來第3個春節　陸專家：最壞的日子要慢慢過去了

小時候皮膚超緊實！　3年後變「垮臉鬆弛大叔」媽苦笑：胖了27公斤

百萬夜景可欣賞！盤點台北10家高樓層餐廳　情人節來浪漫一下

普丁怒：美國不在乎烏克蘭安全　只想誘使俄羅斯開戰

日前曾打疫苗！男爬「南三段」上吐下瀉　空勤黑鷹馳援送醫

蔡英文春節慰勉國軍　頒加菜金感謝留守官兵

高雄大年初二確診暴增＋8　不公佈足跡！高市府曝關鍵原因

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

過年穿衣3禁忌曝！破財變窮人

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

快訊／今本土＋16！另增37例境外

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

抓到了！新北父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

人夫突愛上蝦皮購物　妻打開「私訊內容」崩潰

新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

到醫師男友家被羞辱高攀　女護理師：該分手嗎

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

第一次喝茶魔　台南人推這1杯

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

高雄感染源不明「媽媽也確診」　一家三口染疫將做基因定序

更多熱門

相關新聞

他開Uber「7天爽撈6萬」　自曝最賺錢時段

他開Uber「7天爽撈6萬」　自曝最賺錢時段

每個人都想要有個錢多事少離家近，還能和興趣完美搭配的工作，而1名喜愛開車的Uber司機不僅做到了，還在TikTok上分享「1個禮拜賺6萬」的秘訣，讓其他網友羨慕不已。影片曝光短短幾天後已累積超過20萬次點閱，也令不少人開始考慮轉職或當個斜槓司機。

煙霧偵測器閃紅點！她拆開驚見「針孔攝影」崩潰

煙霧偵測器閃紅點！她拆開驚見「針孔攝影」崩潰

人夫突愛上蝦皮購物　妻打開「私訊內容」崩潰

人夫突愛上蝦皮購物　妻打開「私訊內容」崩潰

刮刮樂怎挑容易中大獎？百萬得主曝「撇步」

刮刮樂怎挑容易中大獎？百萬得主曝「撇步」

這3星座有望「明年回娘家」　天蠍座注意爛桃花

這3星座有望「明年回娘家」　天蠍座注意爛桃花

關鍵字：

周刊王爆怨2公社素食仿葷素菜

讀者迴響

熱門新聞

最易「單身上癮」星座Top 3

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

「露營界勞斯萊斯」快閃石門水庫！

女大生曝「刮刮樂5撇步」嗨喊：每年零賠

蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框掀暴動

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

過年穿衣3禁忌曝！破財變窮人

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

10外孫排隊領紅包！阿公發錢全程結屎面

更多

最夯影音

更多
馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？
「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面