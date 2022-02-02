廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

▲女網友展現自己的素菜成品，驚艷不少網友。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

近年來素食主義抬頭，不少民眾因為信仰或是健康問題，選擇捨棄葷食，改以素菜代替。與此同時，模仿葷食的「仿葷素菜」也開始在許多家庭中流行起來。近日就有一名網友抱怨，全家人質疑他的「仿葷素菜」其實就是葷食，還懷疑女網友就是要騙人吃下葷食，這讓女網友貼出自己的菜餚來詢問網友，但不少網友卻讚嘆起該名女網友的廚藝。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示自己習慣在每個農曆月的初一食用素菜，身為家中大廚，自然就是讓自己直接烹調素菜，家人也會跟著吃。也剛好兒子的女友也是長年茹素，所以每當兒子女友來的時候，這名女網友都會特別烹調素菜給大家享用。而在初一的時候，女網友照慣例烹調素菜，但可能因為他仿葷素菜的技藝太過高超，竟然讓兒子質疑是不是「弄錯菜品」，不要把葷食讓女友吃進去。

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為此，女網友還強調，自己為了烹調素菜，還特別購置專用的鍋碗瓢盆，就是避免任何沾染葷腥的可能。而女網友認為，自己費盡心力的作品，卻自初一當天遭到家人質疑，甚至「吃了一口後吐出來，說我弄葷肉給他吃」，這一連串的行為都讓女網友無法接受，甚至直言「不要每次吃素時就來找我麻煩，如果騙你吃肉會有功德，那我的功德簿肯定確定一定都是空白」。

而該名女網友發文的同時也貼出自己的菜餚照片，單看照片的話真的很難分辨。不少網友看到照片後，紛紛留言表示「手藝太好，炒個青菜給他們就好，這樣自己也樂得清閒」、「直接全部燙青菜！愛吃不吃拉倒！」、「這些看起來好好吃喔」、「水煮青菜給他們吃就好，不要累壞自己還被嫌棄」、「您廚藝真好讚，我吃素，但我欣賞您的好手藝」、「我怎麼覺得這是反串文！手藝太好了」、「果然手藝厲害！連我都覺得那是肉吧！」

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