呂秋遠推「12星座過年禁忌」　網全笑翻：實在太準了啦

▲呂秋遠律師認為太多習俗沒有意義，推出12星座過年禁忌來反諷。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

由於農曆新年的關係，不少媒體與命理專家都推出許多年節相關習俗、禁忌的文章。但由於部分文章的習俗實在太過繁雜、無謂，這看在知名律師呂秋遠眼中，認為「十分沒有意義」，他也為此推出了「12星座年節禁忌」來反諷，但仔細看各項禁忌，還真的有幾分勸世的意味。

律師呂秋遠在臉書上發文，內容中表示「媒體整理出來的過年禁忌一覽表，我就無法理解。過年，有這麼多的禁忌，還叫做過年嗎？回娘家要看日子、什麼時候睡覺要看時間、能不能洗頭、能吃什麼，也得要看時辰，這樣有什麼意義呢？」

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他也參酌星象，表示第一波水星逆行即將結束（1/14到2/4），他還是特別整理出12星座在年節應注意事項，提供給大家參考。只是內容上非常的逗趣，像是「雙魚座，麻將贏錢適可而止，輸錢不要再上訴」、「金牛座，該包的紅包、該付的錢要付，有些錢不能省，特別是給老婆，否則在事業上會有毀滅性的打擊」、「水瓶座，不要再找外星人了，但是保持自己的特立獨行很重要，多睡、多吃、多休息，反正本來也就不用在乎別人怎麼看自己」。內容十分逗趣，笑彎不少網友的腰。

最後呂秋遠律師也引述唐綺陽對於水逆的看法，認為所謂的水逆是「製造破壞、強迫人們離開舒適圈，但也創造了新的體驗與改變，和對錯好壞無關，反而是更加了解無常的意義。」呂秋遠也認為，許多習俗都是僅供參考，包含自己寫的星座禁忌，其實跟星座也沒有關係，最後也吐槽表示「過年禁忌？通通遵守，肯定水逆」。

不少網友看到呂秋遠的文章後，紛紛留言表示「我們家百無禁忌，也不迷信不拜拜」、「早就沒在遵循習俗了」、「完全知道在指什麼特定人物」、「深有同感。莫名其妙的東西」、「習俗不是説除夕要守歲，又說初一要早起，還不能睡午覺，由此可知，熬夜這件事是從古流傳下來的好行為」、「牡羊年初一就忍不住在餐桌上頂撞老媽」、「這實在太準了啦！」、「好啦，不搶搖控器」。

呂秋遠版12星座年禁忌全文：

1.雙魚座： 麻將贏錢適可而止，輸錢不要再上訴了。反正賭場失意，職場應該會得意，不要擔心。未來一年，不該記得的破事，通通給他忘記。

2.牡羊座：避免口舌之爭，特別要增加地理常識，因為長江黃河不會跨過臺灣海峽，流到濁水溪，更不會滋養自己。

3.金牛座：該包的紅包、該付的錢要付，有些錢不能省，特別是給老婆，否則在事業上會有毀滅性的打擊。

4.雙子座：不要跟笨蛋爭辯。當他說，這句話是錯的，你就應該要點點頭，不要跟他爭辯。

5.巨蟹座：不用太在意家人的親情勒索，你做的已經夠多了。保持適當的距離，就是讓自己好過的方式。

6.獅子座：既然是在爸媽家，就不要搶他們的遙控器。反正電視上演的都是重播居多，明天再看也還是一樣。

7.處女座：遇到長輩詢問奇怪的問題，只要一律回答這三句話就好：「你們是誰？」「你們要幹嘛？」「你們要帶我去哪裡？」

8.天秤座：應該是一切順利、百毒不侵，不用擔心水逆了。

9.天蠍座：下手不要太狠，無論是工作上或是感情上，留給別人一點餘地是好事，否則迴力標很快就會回到自己身上。

10.射手座：開車不要沒耐性，最好早點出門，不然會想罵三字經。遇到機車的人，轉身就好，反唇相譏沒意義，你會忘記，他會記得。

11.摩羯座：過年的時候，紅包不要發太多，過年後的財務問題也要注意，別因為過年就毫不在意。

12.水瓶座：不要再找外星人了，但是保持自己的特立獨行很重要，多睡、多吃、多休息，反正本來也就不用在乎別人怎麼看自己。

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