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空教室「高二十班」不給活人用！中學靈異狀況頻傳…軍營搬來鎮壓

記者鄭思楠／福州報導

校園是鬼故事最經典的場景之一，每間學校或多或少都有發生過一些無法解釋的怪事，比如文化大學大仁館鬼電梯、東海大學女鬼橋等等。但是大陸福建的福州這所中學可不一般，傳聞校舍這片土地是早期福州城的亂葬崗，陰氣重到需要將軍營、警局都搬到附近才能鎮壓。一名已畢業的校友就曾在網上發文表示，學校以前蓋了一間空教室，但不給任何學生用，名叫「高二十班」。

《東森新媒體ETtoday》軼聞特派員日前探訪該校發現，這所學校建在半山坡上。沿著附近的小路拾級而上，曲徑通幽。放眼望進校內，各種植物鬱鬱蔥蔥，即使在正午也平添著一股陰涼感。過程中，明明還是萬里無雲的天空，轉眼間突然烏雲密佈，下起瓢潑大雨。

▲▼文博中學。（圖／翻攝自微博）

▲文博中學樹木成蔭。（圖／翻攝自微博）

福州文博中學創辦至今才16年，但發生的靈異怪事傳聞卻從未間斷。日前，一名已畢業的學生發文表示，「知道梅亭路那一帶嗎？那裡有軍隊、還有醫院，以及勵志中學、文博中學、經濟學校，現在我們來談談文博中學。傳說，晚自習的時候，不可以在文博中學教學樓外亂走，因為你會發現一切都死氣沉沉，而你進入教學樓，又會發現生機又回來了…。」

至於在文博中學讀書的人，有沒有聽過什麼傳聞？有畢業生在網路發文稱，「初一（國一）時候有女同學（寄宿生）在女生宿舍樓看見一名長髮的白衣女子」、「那些一輩子都不會用到的空教室是給誰用的，比如高二十班，你們可以去看看」、「文博的校門根本不是用來擋學生的，而是用來……」、「文博這片地是福州陰氣最重的幾處之一，這也是為什麼現在還有那麼多軍隊的原因，什麼高炮預備役，可最重要的一點，總院分院（醫院）在這裡。」

▲▼文博中學。（圖／翻攝自微博）

▲文博中學靈異傳言不斷。（圖／翻攝自微博）

當然，傳聞始終沒辦法證實，但有校友分享了在學校親身經歷的詭異之處，「文博晚上的時候很詭異，有一次我7點左右來文博拿書，結果在下坡的時候莫名其妙摔了一跤，褲子袋子全破了」；「有沒有人發現，文博經常刮陰風，站在操場上，經常能一陣陣涼風吹來」；「晚自習你到文博教學樓外面，你會發現靜的可怕，完全不像一個學校，可一進到樓內，人氣又回來了。」

據悉，福州文博中學地處金牛山北麓，校園中央有1萬多平方公尺的植物園景觀區，樹木成蔭、環境優美。還有網友語帶玄機表示，「文博的植物長得非常快，只有陰或陽氣重的地方才這樣。」

不過，《東森新媒體ETtoday》記者採訪一名不願意具名的學校工作人員，他也駁斥所有的「靈異傳言」，表示這些都是亂傳，根本是無憑無據的話。工作人員也強調，每個學校都有什麼鬼故事啦，大部分都是子虛烏有，「如果天天想著這些怪力亂神的東西，想什麼都會覺得不對勁。」

▲▼文博中學。（圖／翻攝自微博）

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