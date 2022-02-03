留意社群媒體風險！政院：「4個小撇步」聰明網購過好年

▲網路詐騙盛行，行政院提醒民眾多加留意。（資料照／記者林悅翻攝）



記者陳家祥／台北報導

受疫情影響，民眾網購需求大增，社群媒體電商蓬勃盛行。春節期間，社群媒體大量露出年貨販售廣告，民眾透過社群媒體收看廣告或直播方式，只要點擊手機頁面，即能購得商品。這種購物方式看似迅速便利，實則潛藏高度風險。行政院消費者保護處3日特別提醒民眾進行網購時，應慎選電商平臺，切勿輕信來路不明的社群媒體廣告。

行政院消保處指出，據統計110年各縣市政府受理一頁式廣告相關消費爭議高達3180件，多數是透過社群媒體下單而出現糾紛。行政院消保處對此提供以下四項建議，提醒民眾網購時多留意，避免上當受騙：

一、熟記一頁式詐騙廣告特徵：凡是廣告內容強調貨到付款、商品售價明顯低於市場行情、標榜7天鑑賞期、限時限量促銷、網址拼音奇特、出現陌生用語、未提供實體聯絡電話及地址等情況，下單前應上網搜尋賣場評價，避免上當。

二、以國內平臺購物為優先：處理跨境消費爭議實屬不易，宜盡量選擇國內知名或商譽良好的電商平臺進行購物，並以第三方支付方式付款。

三、小心假交友真消費、貸款：慎選交友對象及會面地點，避免不肖業者利用交友方式推銷商品或服務。

四、確保個人資料安全：審慎看待社群媒體上的可疑網站或帳號，且使用安全軟體，保護自己的資訊設備及帳戶。

行政院消保處提醒民眾，切勿因貪圖方便或低價產品，衝動在社群媒體進行購物，宜選擇信用可靠的電商平臺購買年貨，做個聰明的消費者，歡喜過新年。