情侶滑進「機械洗車場」鑽後座壞壞　監視器全拍下！員工觀戰嗨翻

記者吳美依／綜合外電報導

美國一名洗車廠員工透露，部分顧客接受「機械洗車」服務時，會趁機鑽到後座做愛，但事實上，機台內部各角度都有安裝監視器，只要前往辦公室調閱畫面，就能看見激情過程。

影片中，一輛汽車緩緩駛入「機械洗車」機台，接著鏡頭迅速轉向旁邊的辦公室裡，一名男性員工表情興奮地指著螢幕，上面顯示多達16個角度的監視器畫面，但從短短影片中，很難判斷是否真的能夠看進車內。

根據制服判斷，影片裡的男子似乎是「快鴨洗車公司」（Quick Quack Car Wash）員工，而這間洗車廠在德州、猶他州、科羅拉多州都有分店。

▲洗車場員工直擊顧客鑽到後座做愛。（圖／翻攝TikTok@b_weloth_ ）

此影片累計超過1600萬觀看次數，網友們都難以置信，「洗車時真的有時間做那檔事嗎？」、「這位兄弟只有30秒？」、「洗車最多就3分鐘吧……」、「我光是爬到後座再爬回來，可能就要5分鐘了。」不過也有一些人宣稱，如果有機會的話，自己肯定也會這麼做，「謝謝你給我靈感。」、「願望清單上又多了一項！」

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