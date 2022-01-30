　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

情侶滑進「機械洗車場」鑽後座壞壞　監視器全拍下！員工觀戰嗨翻

@b_weloth_ Car Wash Adventures #carwash ♬ original sound - joaquin nieves

記者吳美依／綜合外電報導

美國一名洗車廠員工透露，部分顧客接受「機械洗車」服務時，會趁機鑽到後座做愛，但事實上，機台內部各角度都有安裝監視器，只要前往辦公室調閱畫面，就能看見激情過程。

影片中，一輛汽車緩緩駛入「機械洗車」機台，接著鏡頭迅速轉向旁邊的辦公室裡，一名男性員工表情興奮地指著螢幕，上面顯示多達16個角度的監視器畫面，但從短短影片中，很難判斷是否真的能夠看進車內。

根據制服判斷，影片裡的男子似乎是「快鴨洗車公司」（Quick Quack Car Wash）員工，而這間洗車廠在德州、猶他州、科羅拉多州都有分店。

▲▼洗車場員工直擊顧客鑽到後座做愛。（圖／翻攝TikTok@b_weloth_ ）

▲洗車場員工直擊顧客鑽到後座做愛。（圖／翻攝TikTok@b_weloth_ ）

此影片累計超過1600萬觀看次數，網友們都難以置信，「洗車時真的有時間做那檔事嗎？」、「這位兄弟只有30秒？」、「洗車最多就3分鐘吧……」、「我光是爬到後座再爬回來，可能就要5分鐘了。」不過也有一些人宣稱，如果有機會的話，自己肯定也會這麼做，「謝謝你給我靈感。」、「願望清單上又多了一項！」

情侶看電影「趁黑壞壞」員工都在看　激情畫面0死角全拍下

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
快訊／桃園最新8處足跡！　家樂福、大潤發、大湳市場
吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！禮服胸前被
家中「3樣物品」快清掉！　放太久會窮一輩子
王力宏、李靚蕾爆「簽下保密協定」！　唯一要求曝光
快訊／安以軒老公被捕！　澳門警方證實「49歲陳姓嫌犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英2／3學生曾遭性侵！她住宿第1晚就被闖房門撲倒　淚訴：這太普遍

英國準備東歐增兵「加派戰機軍艦」協防　首相強生將出訪烏克蘭

北韓今年第7射　南韓軍方：向朝鮮半島東部發射「彈道導彈」

炸彈氣旋「炸出70公分降雪量」12萬戶停電　美國多州急頒緊急狀態

情侶滑進「機械洗車場」鑽後座壞壞　監視器全拍下！員工觀戰嗨翻

性感正妹公開徵婚！滿足1條件「裸體來就行」　她霸氣喊：我錢夠多

鐵桶塵封30年！他打開驚見「染料封屍」飄噁臭　驚破富豪殺人懸案

搶匪持槍打劫　超強老爸3秒制伏！反殺影片曝光

日本國民美食「牛丼」成災民救世主　大地震帶來牛肉飯旋風

抖音H奶女神下海拍AV　竟是為拯救男人！百萬人搶看晃奶影片曝

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

吳姍儒嫁5年男友！超帥伴郎、超美伴娘一字排開

英2／3學生曾遭性侵！她住宿第1晚就被闖房門撲倒　淚訴：這太普遍

英國準備東歐增兵「加派戰機軍艦」協防　首相強生將出訪烏克蘭

北韓今年第7射　南韓軍方：向朝鮮半島東部發射「彈道導彈」

炸彈氣旋「炸出70公分降雪量」12萬戶停電　美國多州急頒緊急狀態

情侶滑進「機械洗車場」鑽後座壞壞　監視器全拍下！員工觀戰嗨翻

性感正妹公開徵婚！滿足1條件「裸體來就行」　她霸氣喊：我錢夠多

鐵桶塵封30年！他打開驚見「染料封屍」飄噁臭　驚破富豪殺人懸案

搶匪持槍打劫　超強老爸3秒制伏！反殺影片曝光

日本國民美食「牛丼」成災民救世主　大地震帶來牛肉飯旋風

抖音H奶女神下海拍AV　竟是為拯救男人！百萬人搶看晃奶影片曝

柯瑞替勇士出賽808場登隊史第1　柯爾：這顯現了他的忠誠

降低病毒傳播風險！　北市加強稽查51處交通、觀光景點公廁

玩刮刮樂「少做1動作」超虧！老闆認了　曝隱藏秘密：直接發大財

快訊／桃園公布8處足跡！家樂福、大潤發、大湳市場

春節提高見警率！花蓮光復糖廠設置機動派出所　提供即時服務

新北今+0！　侯友宜籲：趕快打第三劑，不管是莫德納、BNT都好！

過年打工熱門職缺排行出爐　餐飲服務生需求最大

明明看過卻老是記不住　達人教100分鐘分3次高效讀懂一本書

公司首款生存遊戲？暴雪娛樂新作正式宣布...釋出11名職缺

景點搶客大作戰！101觀景台體驗日式新年　松山文創園區藏512隻虎

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

正妹公開徵婚　滿足1條件「裸體來就行」

抖音H奶女神下海拍AV　竟是為拯救男人

性感人妻「上身中空」賣麵　客人嗨翻

他水底看見「洋娃娃」下秒嚇爆：是嬰屍

Google街景一坨馬賽克　原因曝光

艷妝腐屍雙眼空洞　邪教教母淪木乃伊

回鄉開出1km才知母被留休息站　爆笑反應曝

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

能補處女膜嗎？韓版「返校」軍人性侵女學生

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

鐵桶塵封30年驚破「染料封屍」懸案　

搶匪持槍打劫　超強老爸3秒制伏影片曝

台張心治成職業棋士　登日本頭條

更多熱門

相關新聞

日經：美國因素影響　宏都拉斯將維持與台邦交

日經：美國因素影響　宏都拉斯將維持與台邦交

友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）27日就職，副總統賴清德出席典禮致賀。外媒分析，這代表宏國將繼續維持與台灣邦交，而卡蕬楚去年曾承諾，若當選總統將與中國建交，如今態度大轉變，背後美國因素影響重大。

14歲舉重136kg還創世界紀錄　他升級魔鬼筋肉人

14歲舉重136kg還創世界紀錄　他升級魔鬼筋肉人

Omicron較溫和？美國死亡數超越Delta高峰

Omicron較溫和？美國死亡數超越Delta高峰

默沙東：旗下口服藥對Omicron有效

默沙東：旗下口服藥對Omicron有效

女友「腿毛太長」像原始人！他苦勸剃毛　反遭放生

女友「腿毛太長」像原始人！他苦勸剃毛　反遭放生

關鍵字：

北美要聞洗車場機械洗車TikTok

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢脫單好時機　

小豬羅志祥出席Sandy婚宴　吳宗憲Cue上台

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面