別讓荷包失血！北市河濱公園「禁燃炮、放煙火」　違規最高罰6000元

▲北市河濱公園全年度禁止燃放炮竹煙火。（圖／北市工務局水利處河管科提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，台北市政府自2021年7月1日規定，河濱公園全面禁止燃放爆竹煙火。台北市水利處表示，若發現民眾在河濱公園違規燃放爆竹煙火，巡查人員可不勸導而直接取締，最高可罰6000元，請民眾千萬不要心存僥倖，進而讓荷包大失血。

北市水利處河管科表示，過去基於安全及噪音管制考量，台北市市區禁止燃放爆竹煙火，但考量可能仍有部分民眾在年節時有維持此習俗的需要，因此保留了較空曠的河濱公園區域，允許在每年農曆春節的除夕到初一，可讓市民燃放鞭炮。

不過，近年來保有這樣習俗的民眾已逐漸減少，加上越來越多民眾留在北部跨年，對於河濱公園開放爆竹煙火的時間，造成噪音及空氣污染，以及違規蔓延至非開放區域等情形，引起不少民怨及投訴案件。北市水利處河管處指出，在經過重新檢討後，北市府核定自2021年7月1日起，北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。

水利處再次提醒民眾，在河濱公園燃放爆竹煙火是違規的行為，春節期間水利處將會派員巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員可不勸導而直接開單取締，依「台北市公園管理自治條例」的規定，按照違規次數及情節開罰違規者，每次新台幣1200元至6000元。

為達到減少噪音及空氣污染的成效，民眾若有發現非法然放一般爆竹煙火，也可協助撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999反映，以維護周邊住戶生活品質，同時維持民眾在河濱公園休憩活動的安全與舒適。