蔡英文過年替毛孩加菜　在東森寵物雲買了這些給林靜儀的「Beelu」

▲蔡英文今年過年再次選擇《東森寵物雲》採買毛孩用品。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

剛補選上台中市第二選區立委的林靜儀，以及挺過罷免案的立委林昶佐，分別帶著15歲的愛犬「林Beelu」、5歲的女兒「林米魯」，前往總統官邸向小英總統拜年。而身為2貓4狗的「資深家長」，蔡英文特別選擇到連鎖寵物店第一品牌《東森寵物雲》採買毛孩食物與用品，送給林靜儀的愛犬林Beelu當新年賀禮。

讓蔡英文驚喜的是，林靜儀的愛犬Beelu一見面就給她一個熱情的見面kiss，而總統愛犬「樂樂」也特別換上喜氣的戰袍迎接貴客，至於愛貓「蔡想想」則是趁眾人不注意時，悄悄走進會客室觀察現場的狀況。冷靜沈穩的蔡想想、林BeeLu，與活潑好動的樂樂，在這個相見歡的空間裡，也形成了有趣的對比。

蔡英文和林靜儀、林昶佐除了大聊寵物經之外，也一起話家常，關心台灣疫情的狀況。林昶佐表示，「目前仍維持二級警戒，所以地方的活動還是很多，不過大家都還是很嚴謹地做好防疫」；林靜儀則表示，在地方與民眾見面打招呼第一句話就是「打第三劑了嗎？」。

對於「雙林」一起拜年，蔡英文身為2貓4狗的「資深家長」，也特別準備了各式各樣給年長犬的零食和罐頭給林Beelu，並笑說「虎你罐罐過好年」，但此舉卻引來樂樂（吃醋），立刻跑到零食旁盯場，這個舉動也讓全場大笑。

蔡英文在去年農曆年前曾特別造訪連鎖寵物店第一品牌《東森寵物雲》，對於新莊旗艦店內從美容到醫療的完善服務、豐富的商品，留下印象深刻，因此這次在替毛小孩選擇食物與用品時，也再度選擇了《東森寵物雲》。

幕僚表示，此次所添購的食物與用品是在《東森寵物雲》的建國南路店購買，因為林靜儀的臘腸犬林Beelu15歲了，所以在挑零嘴上，有特別諮詢寵物雲的工作人員，請專業人士建議適合給年長犬的罐頭、食物和零食，最後則是選擇了5種口味的綿綿雞腿﹑犬用金牌長切野菜牛肉條、熟成雞肉細條、日本博多放牧雞還有六種穀物野菜，以補足毛小孩日常所需的營養。

有趣的是，當著林靜儀的面，當蔡英文拿出綿綿雞腿時，原本在林靜儀懷中的林Beelu立刻湊了過來，彷彿已經聞到了香味，而蔡英文也跟林靜儀說，「這個平常她都會買給大狗吃（蔡英文認養的導盲犬），牠們很喜歡這個」。

對於「雙林」拜年，蔡英文也帶著他們跟毛小孩參觀了總統官邸，並在戶外與三隻導盲犬Bella、Bunny和Maru互動，林靜儀的兩隻毛小孩也玩得相當盡興，最後，蔡英文與「雙林」、毛小孩們也不忘藉著這個機會共同向國人拜年，祝福大家新年快樂，「虎你快樂、虎你健康！」