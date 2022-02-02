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男友拍照太醜！她氣到請他喝「在地冰咖啡」　店家無奈：逃太快了

▲▼女友因為男友拍照技術太差氣得直接把咖啡潑到男友身上。（圖／翻攝自Facebook／Bucolic Khaoyai）

▲泰國一名女子因為男友拍照技術太差，氣得直接把咖啡潑到男友身上。（圖／翻攝自Facebook／Bucolic Khaoyai）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國位於卡艾（Khao Yai）國家公園內的一家咖啡廳透露，店內最近有一對情侶因為男友拍照技術太差惹怒女友，氣得她直接往男友身上潑咖啡，引來許多網友熱議。

綜合當地媒體報導，泰國咖啡廳Bucolic Khaoyai指出，最近有一對情侶到店內喝咖啡時，因為男友的拍照技術太差，導致女友沒有任何一張照片拿得出手，無法po上網炫耀。女友一怒之下，把手裡的咖啡直接往男友身上潑去。

從店家上傳的照片可見，女生潑完咖啡後，店內的桌椅、地面全都被咖啡潑濕了，冰塊和吸管也凌亂地灑在桌面上，場面十分混亂。所幸，這對情侶點的是冰咖啡，才沒有導致男生受傷。

照片曝光後，瞬間引來不少網友熱議，他們有的調侃男生們應該多精進自己的拍照技術，也有的認為女生只因為沒有好看的照片，就對男友動手動腳，甚至造成店家的不便，實在有些太過分。

不過店家表示，他們並未向這對情侶索取任何費用，而在網上發佈照片，純粹是在記錄店內日常營業時的趣事。他們還透露，過去也曾有顧客因為吵架把店裡的木椅推壞或打碎餐具等的意外，不過這些顧客都裝作沒發生任何事，轉身就逃離咖啡廳。

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