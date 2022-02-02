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甜美空姐詭失蹤　竟被老公「丟碎木機」絞屍滅跡！他見湖邊恐怖1幕

▲▼1986年，泛美航空空服員海莉（Helle Crafts）遭丈夫殺害分屍。（圖／翻攝Twitter@CrimeHomie、@Forensic_Fiends）

▲1986年，泛美航空空服員海莉（左）遭丈夫殺害分屍。右圖為警方使用冷凍豬模擬的絞屍情況。（圖／翻攝Twitter@CrimeHomie）

記者吳美依／綜合外電報導

美國康乃狄格州曾發生一起驚悚謀殺案，泛美航空空服員海莉（Helle Crafts）離奇失蹤，竟是被丈夫殺害後，丟入碎木機裡絞屍滅跡。清雪工人海恩（Joseph Hine）表示，某天凌晨工作時，他曾看見一名男子在湖邊使用碎木機，此人正是海莉的老公理查（Richard Crafts）。

綜合外媒報導，海莉與丈夫育有3子，1986年11月18日下班後，搭乘同事的順風車回家，此後人間蒸發。理查被問及妻子下落時，給出多種不同說法，包括回丹麥探親、與朋友出國旅遊、離家出走，最後甚至不耐煩地說，「我也不知道。」

警方調查發現，夫妻倆近年關係惡化，理查脾氣暴躁又古怪，而且案發前行徑可疑，不僅購買冰櫃、大量床單及棉被，還租借貨車及碎木機。

海莉生前發現丈夫的婚外情，憤而決定離婚，已經聘請律師，準備爭取孩子監護權。她與理查為此多次大吵，甚至曾和同事表示，「如果我出了什麼事，別認為那只是一場意外。」

▲▼1986年，泛美航空空服員海莉（Helle Crafts）遭丈夫殺害分屍。（圖／翻攝Twitter@CrimeHomie、@Forensic_Fiends）

▲理查工作之餘，也在鎮上擔任義警，因此許多員警都不相信他會犯案。（圖／翻攝Twitter@Forensic_Fiends）

警方前往目擊者提及的湖畔搜索，果然找到大量證據，包括海莉的2660根頭髮、碎骨、身體組織、指甲碎片等等。他們在湖裡打撈起一台電鋸，刀片上纏著海莉的頭髮及睡衣纖維。雖然電鋸流水號被磨掉，但透過化學藥劑成功還原後發現，與理查多年前購買的電鋸編號相符。

警方推測，理查在激烈爭執之際，使用鈍物重擊海莉頭部至少2次，之後將妻子遺體放入冰櫃裡，使用電鋸肢解並且載往湖邊絞碎。

理查隔年1月落網，在多次開庭審理後，判處50年有期徒刑，此案也成為康州首例「死者遺體未尋獲」但被告謀殺罪名成立的案件。理查如今已經高齡80多歲，卻始終不願認罪，去年因服刑表現良好，提前獲釋。

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