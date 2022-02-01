快訊／桃園再+7　大溪物流公司傳播擴大...新增3員工1家屬確診

▲桃園新增7例本土個案，市長鄭文燦說明。（圖／翻攝自桃園事YT）

記者黃宥寧／桃園報導

大年初一中央流行疫情指揮中心今（1日）日公布新冠肺炎確診16例本土確診個案，桃園占7例。其中大溪物流公司群聚新增4例，目前累計6人確診。桃園市市長鄭文燦直播表示，今日新增個案全數是在匡列範圍內採檢確診，其中亞旭電腦相關新增2例（案18947、案18948）、加貝爾幼兒園增1例為保母媽媽（案18949），物流公司則新增4例。

鄭文燦指出新增個案全數是在匡列範圍內採檢確診，其中亞旭電腦相關新增2例、加貝爾幼兒園新增1例、物流公司相關新增4例（包含清潔工），由於該物流公司累計5名員工確診，市府匡列該公司238名員工進行居家隔離，今日也針對曾進出該物流公司700人擴大採檢，確保職場及社區安全。

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鄭市長強調，市府持續針對幾條關鍵傳播鏈進行擴大採檢，其中案18947、18948為亞旭電腦匡列居隔對象，在居隔期間採檢陽性確診；案18949為加貝爾幼兒園相關接觸者案18706的媽媽，居隔期間採檢陽性確診。

▼桃園新增5處足跡。（圖／桃園市政府提供）

鄭市長提到，市府昨（31）日特別針對該物流公司進行環境調查，並安排醫院團隊採檢該公司343人，共3人採檢陽性確診，分別為案18975、18976及18977，其中案18976及18977為同一個工作區的員工，案18975為該公司清潔人員。

個案18950為先前確診個案案18886的同住家人，該公司累計5名員工及1名密切接觸者確診，為確保職場安全及社區安全，除昨日採檢343人，市府今日將針對700位曾經進出該物流公司的所有人員進行擴大採檢。經初步疫調，匡列該公司238人進行在家居家隔離，若家中環境不符合居家隔離條件，市府將安排至防疫旅館隔離。

另外，桃園市府上午也公布3處確診者足跡，包括八德網室菜園、7-11靖欣門市及大湳市場，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測，若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至指定院所採檢。