年前被Call回婆家大掃除！新手媳婦靠1招制霸...網跪：有神快拜

▲新手媳婦被叫回婆家煮年夜飯跟大掃除，她以為大家一起幫忙，結果只有她一人，讓她氣到出大絕。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

在亞洲過年都是婆媳問題被凸顯的時候，有一位媳婦結婚第一年接到電話要她和老公，一起回「婆家」幫忙大掃除，沒想到一回家竟然是她一個人掃整棟透天厝，讓她氣到出大絕招，更大喊「誰今天不想餓肚子最好給我來幫忙掃，不然我絕對掃到半夜，然後跟我老公去吃外面」，每年都出不同招數的她，到第四年婆家就放棄叫她來了，只默默打通電話「記得回家吃年夜飯」，也讓網友大讚她的魄力十足。

一名媳婦上臉書社團「靠北婆家」分享她過年被要求回婆家的事蹟，她表示結婚第一年她被要求「回來幫忙大掃除！」，沒想到一回去婆家全家都坐在客廳看電視，讓她一個人從1樓掃到5樓，婆婆還跟她說掃好記得要煮晚餐，她立馬從3樓大喊，「誰今天不想餓肚子最好給我來幫忙掃，不然我絕對掃到半夜然後跟我老公去吃外面，你們敢先吃，老娘立刻走人」，婆家人一聽只好全部站起來大掃除。

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等到除夕夜那天，她也是要一個人準備一桌菜給20人吃，甚至連續拜拜三天，她也連續煮三天，最後還叫他們把剩菜剩飯帶回家。

▲一名媳婦把她過去被叫回婆家大掃除的過程po上網，讓不少網友都大讚她相當有魄力。（圖／翻攝自靠北婆家）

第二年她決定如果婆家要她大掃除，她就要出大招，她將垃圾全堆在1樓客廳，而且不煮了告知他們要吃飯可以，自己想辦法，她只煮幾人份給老公、公公婆婆吃，拜拜她就去買現成。

到了第三年她更是表示要回娘家，直接不去大掃除，除夕夜飯菜亂煮、拜拜也隨便準備，要婆家如果看不下去就自己弄，結果第四年婆家已經不叫她回去幫忙了，只默默打了通「記得回家吃年夜飯」的電話，讓她不用繼續在婆家當傭人。

▲這位媳婦後來不只大掃除堆在客廳給婆家自己處理，連拜拜的祭祀品也亂準備。（示意圖／翻攝自pixabay）

貼文一出，不少網友大讚原PO根本是所有媳婦的典範，紛紛表示：「妳打掃說到他媽的誰今天不想餓肚子...忍不住按讚!!!」、「這招超級無敵帥！」、「聰明的女人~~永遠知道怎麼選擇對自己最好的路」、「人善被人欺，還好妳有硬起來。做得好」、「版主漸退式付出三年，仁至義盡了！版主非常棒~」，原PO這招保護自己實在是太讚啦！果然唯有自己硬起來，才不會總是落得讓人欺負的餘地啊！

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