　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年前被Call回婆家大掃除！新手媳婦靠1招制霸...網跪：有神快拜

新手媳婦被叫回婆家煮年夜飯跟大掃除，她以為大家一起幫忙，結果只有她一人準備，讓她氣到出大絕招。（示意圖／翻攝自pexels）

▲新手媳婦被叫回婆家煮年夜飯跟大掃除，她以為大家一起幫忙，結果只有她一人，讓她氣到出大絕。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

在亞洲過年都是婆媳問題被凸顯的時候，有一位媳婦結婚第一年接到電話要她和老公，一起回「婆家」幫忙大掃除，沒想到一回家竟然是她一個人掃整棟透天厝，讓她氣到出大絕招，更大喊「誰今天不想餓肚子最好給我來幫忙掃，不然我絕對掃到半夜，然後跟我老公去吃外面」，每年都出不同招數的她，到第四年婆家就放棄叫她來了，只默默打通電話「記得回家吃年夜飯」，也讓網友大讚她的魄力十足。

一名媳婦上臉書社團「靠北婆家」分享她過年被要求回婆家的事蹟，她表示結婚第一年她被要求「回來幫忙大掃除！」，沒想到一回去婆家全家都坐在客廳看電視，讓她一個人從1樓掃到5樓，婆婆還跟她說掃好記得要煮晚餐，她立馬從3樓大喊，「誰今天不想餓肚子最好給我來幫忙掃，不然我絕對掃到半夜然後跟我老公去吃外面，你們敢先吃，老娘立刻走人」，婆家人一聽只好全部站起來大掃除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

等到除夕夜那天，她也是要一個人準備一桌菜給20人吃，甚至連續拜拜三天，她也連續煮三天，最後還叫他們把剩菜剩飯帶回家。

一名媳婦把她過去被叫回婆家大掃除的過程po上網，讓不少網友都大讚她相當有魄力。（圖／翻攝自靠北婆家）

▲一名媳婦把她過去被叫回婆家大掃除的過程po上網，讓不少網友都大讚她相當有魄力。（圖／翻攝自靠北婆家）

第二年她決定如果婆家要她大掃除，她就要出大招，她將垃圾全堆在1樓客廳，而且不煮了告知他們要吃飯可以，自己想辦法，她只煮幾人份給老公、公公婆婆吃，拜拜她就去買現成。

到了第三年她更是表示要回娘家，直接不去大掃除，除夕夜飯菜亂煮、拜拜也隨便準備，要婆家如果看不下去就自己弄，結果第四年婆家已經不叫她回去幫忙了，只默默打了通「記得回家吃年夜飯」的電話，讓她不用繼續在婆家當傭人。

這位媳婦後來不只大掃除堆在客廳給婆家自己處理，連拜拜的祭祀品也亂準備。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲這位媳婦後來不只大掃除堆在客廳給婆家自己處理，連拜拜的祭祀品也亂準備。（示意圖／翻攝自pixabay）

貼文一出，不少網友大讚原PO根本是所有媳婦的典範，紛紛表示：「妳打掃說到他媽的誰今天不想餓肚子...忍不住按讚!!!」、「這招超級無敵帥！」、「聰明的女人~~永遠知道怎麼選擇對自己最好的路」、「人善被人欺，還好妳有硬起來。做得好」、「版主漸退式付出三年，仁至義盡了！版主非常棒~」，原PO這招保護自己實在是太讚啦！果然唯有自己硬起來，才不會總是落得讓人欺負的餘地啊！

延伸閱讀
打疫苗後「月經3個月沒來」　醫：影響免疫細胞！就診人數變多
林志玲47歲喜迎第一胎　小孟老師曝：兒子「命中帶旺」是來報恩的
知法犯法！信義分局小隊長肇事逃逸　酒測值還高達1.03

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
抓到了！確診父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰
怎麼轉都是她！除夕節目「1女星」出場率超高　網秒懂：婆媽很愛
紅包袋別丟！　「4招財術」讓你整年財運旺翻
小S「新年髮型」剪完崩潰！　楊丞琳笑爆：跟我有什麼兩樣
包1000給姪子！他撕爛紅包「會害我被笑」　哥嫂白眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抓到了！新北父子「自主管理」逛高雄爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

本土增16例「何時能開國門」？　醫曝1策略：情勢很快明朗

初二回娘家！國道「地雷路段」搶先看　國5一早湧車潮恐塞7小時

怎麼轉都是她！除夕節目「1女星」出場率超高　網秒懂：婆媽很愛

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸：老婆才剛生完

年前被Call回婆家大掃除！新手媳婦靠1招制霸...網跪：有神快拜

紅包袋收完別丟！ 4種「招財術」讓你整年財運旺翻

桃園確診+7！　再增5處足跡...橫跨三區新永和市場、福南宮

快訊／桃園再+7　大溪物流公司傳播擴大...新增3員工1家屬確診

人妻8年生4胎...下班煮飯「配合恩愛」　抓老公偷情！她崩潰：還約砲

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

抓到了！新北父子「自主管理」逛高雄爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

本土增16例「何時能開國門」？　醫曝1策略：情勢很快明朗

初二回娘家！國道「地雷路段」搶先看　國5一早湧車潮恐塞7小時

怎麼轉都是她！除夕節目「1女星」出場率超高　網秒懂：婆媽很愛

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸：老婆才剛生完

年前被Call回婆家大掃除！新手媳婦靠1招制霸...網跪：有神快拜

紅包袋收完別丟！ 4種「招財術」讓你整年財運旺翻

桃園確診+7！　再增5處足跡...橫跨三區新永和市場、福南宮

快訊／桃園再+7　大溪物流公司傳播擴大...新增3員工1家屬確診

人妻8年生4胎...下班煮飯「配合恩愛」　抓老公偷情！她崩潰：還約砲

台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

抓到了！新北父子「自主管理」逛高雄爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

本土增16例「何時能開國門」？　醫曝1策略：情勢很快明朗

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈「包成家庭理髮」　媽笑：以為要剃頭了

北京軼事／誰在「珍妃井」夜半哭泣？　揭秘故宮最陰禁地和守護神

年終大掃除看過來！　專家提客廳清潔3妙招

想Get同款好難！25歲女偶像「面紙盒竟快3萬」　他3傢俱跟房子一樣貴

台中深夜限定麻糬大王咬開滿嘴花生香！爆餡芝麻忍不住越吃越涮嘴

配合政府穩定物價！ 中油2月氣價凍漲

民眾黨議員參選人前科一直爆　賴香伶：很不樂見這樣的發展

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

快訊／本土+16！　另增44境外移入

高雄+9！感染源不明國中生父親也確診、諾貝爾再增6例

12生肖虎年運勢排行！屬羊旺爆...最慘是它

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

更多熱門

相關新聞

紅包袋收完別丟！4招讓你整年財運加倍賺

紅包袋收完別丟！4招讓你整年財運加倍賺

除夕夜親友團圓收到滿滿紅包，加上尾牙、開工，讓你紅包袋不知道該怎麼處理，命理網站《旺好運》就分享4種紅包袋招財術，教你把當年度的紅包更有效利用，不會浪費還能幫你今年賺大錢。

犰狳減肥4天就破功　肥肚肚朝天狂睡萌翻網友

犰狳減肥4天就破功　肥肚肚朝天狂睡萌翻網友

出社會3年！25歲小資女存到「人生第一桶金」

出社會3年！25歲小資女存到「人生第一桶金」

12生肖虎年運勢排行！屬羊旺爆...最慘是它

12生肖虎年運勢排行！屬羊旺爆...最慘是它

走春拜廟沒做「這事」　命理師：小心神明不理你

走春拜廟沒做「這事」　命理師：小心神明不理你

關鍵字：

周刊王靠北婆家

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

砸2萬買刮刮樂中獎金額曝！分布圖結果驚呆

更多

最夯影音

更多
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面