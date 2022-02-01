　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12生肖「虎年運勢」排行！屬羊吉星高照旺爆　最慘的是它

▲杭州一名爺爺誤將黃金獵犬看成老虎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲虎年最慘的不是屬虎犯太歲的人，而是偏沖的它。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

今（1）日初一是虎年的第一天，今年12生肖的運勢命理專家湯鎮瑋老師，整理出事業、愛情、健康、金錢四種運勢，並告訴你需要注意的事項，讓你今年可以提早掌握先機，一年更勝一年。

鼠─隨機應變，安度此年

[廣告]請繼續往下閱讀...

事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★

延續上一年的歲合好運，屬鼠朋友今年運程走勢雖有「驛馬」影響、變動仍多，不過整體來說發展還算穩定，都還在正軌之中，只要保持彈性、靈活應對，不要太死心眼，就能安度此年。

值得注意的是在沒有更多吉星制衡之下，凶曜威力相對帶勁，像是「孤辰」作弄，人際交遊變得封閉，也容易自艾自憐，而「喪門」、「地喪」來襲會影響家運等等。

事業

職場動中有利！今年若想事業更上一層樓，就不要抗拒變動，更要主動積極地跨出舒適圈，如有出差、外調或職務職位調整之事，不妨欣然接受，一方面有助拓展人脈，放下對某些人事的刻板印象，在工作上才得以借力使力；另一方面也能藉多方學習、激發潛力，交出亮眼成績！除了在崗位上全力以赴，與同儕長官之間的良好互動也有加分作用，逢年過節別忘了表達心意，人際圓融，事業就會圓滿！

愛情

這一年感情運勢走向較為黯淡，內心其實渴望被關心、被疼愛，但是卻又表現得矜持，常常只能孤芳自賞、自嘆寂寞；想要感情順遂，要先打開自己的心門，才能讓緣分走進來。單身者不妨多參與團體活動，不見得一定要聯誼，三五好友一起吃個飯都好，總之就是不要只宅在自己的空間裡；有伴者更是要練習向另一半說出心裡話，無論喜怒哀樂都能分享，這不僅是信任的表現，還能拉近彼此的心。

財運

整體來看，財運不算出色，就是穩穩地過，凡事都要辛苦耕耘，不可投機取巧！正財是今年主要的財富來源，在工作上用心、多勞，就有機會多得；若要投資理財，最好選擇較保守穩健的方式，如儲蓄、基金、保單等等，且仍要謹慎多做分析，留意規避風險，以免陷入錢財無以為繼的窘境。此外，要多照顧留意家中長輩健康，若一時輕忽，看病就醫也是一筆不小開支，家人身體受罪，對整體家運亦是影響。

健康

健康運勢整體來說還算可以，本身不會遭受太大的疾病侵擾，不過個人飲食與作息仍要保持規律，不妨請教專業營養師或醫師，諮詢該怎麼吃、怎麼動最適合現階段的自己；不要憑感覺，尤其每天要喝足水分很重要。另一方面，父母長者的健康狀況也是今年要加倍關注的，定期檢查、定時服藥或補充保健食品，都是保養之道。

牛─吉星照耀，穩步上揚

事業運勢★★★★★

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★★

健康運勢★★★

熬過衰事一籮筐的本命年，屬牛朋友今年整體運勢出頭天！在兩顆大吉星「紅鸞」及「太陽」眷顧下，感情及事業發展得貴多助、穩步上揚，可望交出亮眼成績！只要秉持篤定踏實的心行，自信地把握機遇、創意創新，心想事成非夢事！

不過也不能小覷「孤辰」、「天空」、「晦氣」、「劫煞」、「吞陷」等凶星威力，凡事不可走在故步自封或天馬行空兩個極端上，紮實學習、謙卑請益，才能累積真正實力，度過令人鼓舞的一年。

事業

上個年度的勞心勞力，在新的一年中有了豐碩收穫！今年事業運勢節節攀升，有許多展現長才的機會自動上門，只要好好把握、如往常般踏實進行，就能深獲肯定與讚賞，升官加薪機率大增。過程中難免遇到問題或困難，一定要主動請教職場的男性前輩或長官，不僅能助你提升工作即戰力，也讓你更有自信去應對；不過要提醒的是雖然循既有路線最是安全，但在今年不妨多點創新創意，有利職涯的長遠發展。

愛情

感情前景一片粉紅光明！今年有桃花大吉星紅鸞加持，姻緣必降臨！單身者期盼已久的甜蜜戀愛就差臨門一腳，如果心中已有對象，不妨借助親友智囊團之力，創造美好真誠的表白氛圍，切記：真心無敵，成功機會非常大；還沒有對象的話也別擔心，請男性年長友人為你牽線介紹，有望遇見合適人選！有伴者則是相處融洽，心靈更為契合，不過可別讓固執個性壞了好事，體貼多一點、對方也會愛你多一點。

財運

事業運勢大好的關係，也活絡了正財運，且事業得貴人多助，無論開拓客源或新業務，都能順利進行，並轉為實際收入；偏財運方面，雖能得到不少可靠的理財消息，不過謹記抱著小賭怡情的態度，在穩健的情況下，才有機會賺取令人滿意的偏財進帳；不宜大手筆投資，且要見好就收，否則有虧空風險。若有閒錢，或可汰換家中較老舊的大型家具或家電，提升生活品質，對整體家運也有幫助。

健康

今年健康運勢表現穩定許多，不僅擺脫情緒起伏、病災不斷，還能更積極樂觀地面對生活和工作，身心都有相當程度的提升。不過屬牛朋友認真辛勤，所以也容易過勞或緊繃，要留意勞逸結合，建議在疫情允許之下，多與家人朋友一起戶外運動，散散步都好，既能改善健康，又能舒緩心情，還能拉近感情，一舉多得。

虎─太歲本命，趨吉避凶

事業運勢★

愛情運勢★★

金錢運勢★

健康運勢★★

太歲當道，亟需趨吉避凶的一年！屬虎朋友辛苦了，正式迎接「無喜必有禍」的本命年，不僅需承受莫大心理壓力，還加碼「劍鋒」、「披頭」、「地煞」、「伏屍」等凶星來勢洶洶，可謂阻礙重重、困境叢生。

雖然運勢動盪奔波，然而挑戰與機遇是並存的，最好抱持著置之死地而後生的決心，審時度勢、坦蕩行事，一定要站得住腳，就能避免陷入小人紛擾；另一方面，過年期間記得到香火鼎盛的廟裡安座太歲，有助此年運勢平順。

事業

屬虎朋友行事魄力十足、喜歡接受挑戰，但是遇到太歲本命年，也要收斂起平日的霸氣，特別是工作時易有力不從心之感，要謙卑低調、與人為樂，不要事事都要爭贏或講道理，不走運的時候就算是站得住腳，也容易吃癟又吃虧，甚至得罪周圍的人，引小人入室。此外，對於手邊正在處理的案子，要謹慎留意細節，尤其是提到數字方面的項目，不夠細心的話會很麻煩，甚至影響事業前途。

愛情

感情焦頭爛額的一年，情緒容易焦躁不安，也有悲觀傾向，心思無法好好的用在經營戀情上。單身者不是沒有結果、就是草率收場，不期不待就能不受傷害，關鍵在自己還沒準備好，建議不要勉強一定要找個伴，先釐清自己想要的是什麼。有伴者容易鬧脾氣，對情人容忍度下降，常常看不順眼對方的一言一行，提醒你先靜下心看看是誰的問題，純粹是自己愛挑剔，還是對方要改進？才不會出口傷情。

財運

財運發展不安穩，破財危機大！今年別幻想要一夜致富了，太歲發威，節流勢在必行，否則容易大財小財破不停，從生活中的簡約開始實踐吧，當欲望變少時，心量反而能裝進更多，有助運勢回升。在投資理財上，不可有其他的小心思，投機取巧更加不可取，只有專注認真工作才能守住正財，穩穩地把錢存進戶頭裡。此外，建議你要未雨綢繆，預先做好年度開支計畫，以備不時之需。

健康

健康運勢不盡人意，無論體力或抵抗力都受到極大影響，今年可別因為是小感冒、小傷口就不以為意，一個輕忽可能就會釀成大災；在使用金屬器具或尖銳工具時，定要詳閱說明書及安全性，以免受傷流血；此外，不妨尋求宗教信仰的幫助，讓自己的心能夠安定下來，心理健康，身體狀況也會跟著變好。

兔─差強人意，苦盡甘來

事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★

健康運勢★

雖然還不到犯太歲的流年，不過屬兔朋友今年運勢表現差強人意，只有一顆不大給力的「陌越」星，有助你在變動中創造機會。

其他如「亡神」、「病符」、「天官符」等凶星，即使威力不是最強的，但聚集在一起時可不能小看了。

屬兔朋友最大優勢是有強韌的心理質素，面對外境再苦再難，只要內心夠堅定，清楚目標方向，便能持續下去，化阻礙為動力，或許會辛苦了些，但這些付出終能回饋到你身上。

事業

事業發展吉中帶凶，面對詭譎多變的工作現象，理智上明白身在其中就只能接受，然而情感上仍因此有許多委屈抱怨，覺得志不能伸。短時間內是無法改變職場生態，但是可以調整自己面對的態度，這一年要獨善其身一些，不特意討好或敵對，順其自然就好。或許會迎來一些變革，雖然要重新適應，不過是個好機會，審視自身的職場價值，也才能看見要突破的方向，充實自我與創造機遇。

愛情

想要感情往好的方面發展，首先不能懶散，勤能補拙、勤能加分！單身者若想在今年遇見好緣分，把自己打理好是很重要的一環，只有不斷提升個人外在形象以及內在修養，才能全面提升魅力吸引合適對象，否則很難脫單。有伴者彼此相處還算穩定，但可別以為老夫老妻就不用花心思經營，要是懶得用心，愛情只剩柴米油鹽的話，很快就會用光最後一分熱情的，及時安排浪漫約會吧！

財運

較難積聚財富的一年，容易有衝動消費的傾向，一時興起跟風購買，卻不是需要的物品，反倒形成了浪費，也常因此月初就花光，存不到幾個錢。建議將現有的物品盤點一番、分類製成清單，要是又想跟團或加一時，看看清單上的東西，多一眼考慮、就能少幾分浪費。投資理財上，因為今年健康欠佳，不妨將重心放在維護健康與養生，定期中醫或保健食品調養，都是不錯的投資選擇。

健康

健康運勢跌落谷底，每個人生活作息難免有些不良習慣，但在今年屬兔朋友要特別留意調整，特別是不能晝夜顛倒，一旦作息規律失衡，睡眠品質也會跟著下降，造成惡性循環，影響層面更大，且容易有自律神經失調方面的症狀，如失眠、胃食道逆流、耳鳴、焦慮恐慌等等，不可不慎，一定要尋求專科醫師幫忙，以免健康崩盤。

龍─與人為善，化險為夷

事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★

健康運勢★★★

此流年命度吉星助力疲弱，單單「驛馬」助陣，雖然有機會在變化多端的局勢中殺出重圍、創造佳績，但也會因此耗費心神，定要懂得借力使力，運用團隊合作的力量，孤軍奮戰是最笨的方法。

同時，也要提防凶星「天狗」、「天哭」、「吊客」的威脅，容易遭遇突如其來的驚嚇事件或官司纏身，謹記與人為善，避免肢體或語言衝突，忍一時不只風平浪靜，更可化險為夷，平安度過。

事業

屬龍朋友有得天獨厚的職場優勢：企圖心強、領導力佳，且眼光多半準確果斷，但要屏除先入為主的偏見、不以自我為中心，因為即使你是諸葛亮，也勝不過三個臭皮匠。若能放下老大心態，與旁人通力合作，便可望在工作上再創佳績。今年比較可惜的是沒有事業大吉星相助，切記要放低姿態，一步一腳印的打拚；面對異動也不用擔心，反能讓你一展長才、發揮創意及想像力，備受賞識！

愛情

感情運勢未見好轉，問題都不在別人，而是自己的心也還沒有想要定下來，有著且走且看、遊戲人間的心態，當然無法長久擁有一段穩定關係；若想要品嘗幸福，必須先想清楚自己要的是什麼，才不會浪費彼此時間。單身者桃花寥寥無幾，即使有得約會，也可能各自有不同想法，無疾而終；有伴者有聚少離多之象，在今年來說不算壞事，能讓雙方冷靜思考未來，不再逃避。

財運

天狗是耗損破財的凶星，這一年財運滑落，容易破財散財，務必收斂起大手筆慷慨用錢的習慣，買東西也一定要貨比三家，就算被說小氣也不打緊，畢竟能守住錢財最重要！此外，因為財運主要來自正財，事業發展順利，不愁基本財源，在工作上要依循事業運勢提醒，即使有悖於你平時的性格，也要先配合時運，才能穩健進財；投資理財方面，不宜投入太多，以免有去無回，欲哭無淚。

健康

屬龍朋友天生底子好，只要做到基本的三餐有序、睡眠充足、運動規律，身體健康沒有大礙。不過要是大環境疫病流行或天氣多變時，仍要留意身體細微變化，尤其是已有舊疾或慢性病者，更要常保精神體力，以免疾病有機可趁。另一方面，今年避免探病問喪，以防被周遭不利的氣場影響運勢。

蛇─刑犯太歲，逢凶化吉

事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★

命宮流年刑犯太歲，雖然破壞力較小，但是多少會受到犯太歲的變動影響，還有「卷舌」、「天哭」、「劫煞」等凶星障礙。

屬蛇朋友今年一樣要打起萬分精神來處理事務，只要心態上不鬆散安逸，不逞口舌之快、不起小人心眼，即能轉危為安。

令人放心的是今年亦擁三大貴人吉星「福德」、「天德」、「福星」齊聚一堂，象徵著諸事可望逢凶化吉，各方面難題都有機會藉助貴人之力來解決。

事業

刑犯太歲的時局，最忌變動不定，幸好屬蛇朋友擅長冷靜思考，處事步步為營，今年事業發展以穩定為要，小心就能駛得萬年船；盡守本分、依時完工，收起鋒芒、不要逞威風，不落入人我比較，也不可淌混水嚼舌根，明哲才能保身；若遇到棘手難題，不妨請教職場先進，能獲福星貴人之助。俗話說「伸手不打笑臉人」，態度與身段和緩親和一些，就能避免許多人我是非與爭鋒相對。

愛情

受到刑太歲的牽動，情感人際關係的矛盾爭吵會更激烈明顯，尤其屬蛇朋友不容易表露真心，對人對事的猜疑心較重，這樣的不信任感對感情發展會是一大傷害，一點小事可能就會變成情誼鬧翻的導火線，不可不慎！建議單身朋友別將全部心思放在談戀愛上，多充實內涵，自然能由裡到外散發自信，帶走很深層的不安全感；有伴者與另一半隔閡日增，建議安排獨處約會或舊地重遊，都有助找回甜蜜與信任。

財運

財運表現整體來說還算平穩，雖然受太歲凶星之刑，但擁貴人吉星制宜，只要不是我行我素、獨斷獨行，同時能聽進長輩先進或專家的建議，就能減低破耗，保守穩健地進財。今年偏財運較一般，不可貿然進場，一定要做過功課、多方比較評析後再選擇相對穩健的理財項目。投機風險高的千萬不要碰，不要想抄捷徑、做短線，短視近利恐怕帶來意外損失；此外，平時要做好收支規劃與記帳習慣，才不會花費無感。

健康

今年常有壓力倍增之感，容易憂慮緊繃，要留意心血管方面的變化，最好養成定時運動與抽血健檢，一方面適時放鬆，一方面也更細膩的觀察身體狀況，且多能遇到貴人醫師幫你找到問題，對症治療。此外，與家人一起留意家中老小的健康狀態，尤其是體重、心跳、血壓、血糖等身體數值變化，一有不對勁就要求醫，以免錯過救命的黃金時間。

馬─三合理想，真心至上

事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★

健康運勢★★★★

屬馬朋友今年與流年地支呈三合之勢，固然無法與去年鴻運相比，不過時運仍堪稱理想！較為可惜的是沒有其他吉星加持，各方面運勢發展受限，務要事必躬親、融入團隊，將和合力量發揮到最大！

同時要警覺「白虎」、「飛廉」、「指背」、「地煞」等凶星影響，不利財運、事業、人際及健康，凡事不能心存僥倖，待人接物也要秉持真心誠意，虛假包裝或欺騙扯謊會讓你失去更多。

事業

與太歲相合，加上延續去年的強運相助，為事業運勢加分不少！只是凶星環伺，工作中仍不得打馬虎眼，要保持積極進取的態度，拿出屬馬朋友的活力熱情，與同儕團結合作，凡事需要親力親為，但沒必要單打獨鬥；也要抓住機遇，多向成功人士借鑒學習，不斷實現自我提升。不過防人之心不可無，不要輕易相信他人，尤其不要把還未定案的工作規劃昭告天下，以免遭人利用欺騙。

愛情

全年沒有對感情運勢有利的吉星，今年是戀愛發展較為平淡的一年。單身者對現在的獨身生活其實還滿享受的，雖然偶爾仍羨慕有人陪伴照顧，不過暫無心思積極尋覓另一半；對於親友介紹的對象，不妨以認識新朋友的心態，或許日後是個不錯的選擇。有伴者與另一半相處就像家人，平凡中愈見幸福，不過除了習以為常的陪伴，不妨主動製造浪漫驚喜，一份禮物、一句讚美，都可為愛情生活掀起心動漣漪。

財運

白虎星入宮，會引來不測風雲之憂、易有破財血光之災！幸虧今年歲運三合，多少能逢凶化吉，但是錢財耗損難免，建議不妨在年初時可以捐款助人，主動送財行善，減低災厄損失。正財方面，宜順應事業發展，該有的紅利績效不會少；偏財方面，投資理財要謹慎觀望，不可一時衝動就進場，否則後果難以收拾。此外，購買物品時也要多關注細節，像是做工、品質、保存期限等，才不會吃虧上當。

健康

身體雖然沒有大病痛，但是「白虎為害，恐傷人囗」，在人身安全上要多所留意，舉凡外出、出差、探親、訪友、遊玩、甚至只是上下班途中等，均須集中精神、提高警覺，定要遵守交通規則，不可酒駕或疲勞駕駛，以策自身安全。此外，可做些緩和運動來放鬆與鍛鍊，如瑜伽、太極、超慢跑等等，有助排解負面情緒，身心更健康。

羊─超強運勢，可喜可賀

事業運勢★★★★★

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★★

健康運勢★★★★

整體運勢風水輪流轉，終於遠離犯太歲的風暴圈，來到吉星照拂的流年歲運，真是可喜可賀！在「天喜」、「龍德」、「紫微」、「地解」這幾顆強大幸運星的加持之下，可謂遇事呈祥、好運綿延，屬羊朋友今年事業、感情、財運都旺翻天啦！

最令人振奮的是，吉星之力強大到可化解大部分凶星，所以面對「暴敗」、「吞陷」、「亡神」、「天厄」、「天官符」等凶星也不用太過擔憂，保持平常心，該怎麼做就怎麼做，即使是意料之外的事，謹記初衷就對了。

事業

流年得超大貴人吉星照命，不但徹底擺脫去年衰運，好運更是一飛衝天、勢不可擋！想要在職場上有一番作為，一定要抓緊這一年的好機運！掌握了天時地利人合，能盡情施展個人才華，即使不擅長的領域，也得男性長官貴人一臂之力，未來前景看好，升職加薪是意料中事！身為當紅炸子雞，待人處事可不能心高氣傲的，否則容易被小人記上一筆，就算不是現在、也會在日後種下你大起大落的隱憂。

愛情

沉澱了一年，今年終於可以重新啟動愛情雷達啦！天喜吉星加持，感情運勢走向明朗，將迎來美好幸福的愛情春天！單身者人氣爆棚、追求者眾，不過屬羊朋友心思較為細密，有時可能顧慮層面較多，拿不定主意時就請男性長輩或友人幫忙釐清，局外人會看得更清楚。有伴者能夠從伴侶身上獲得溫暖的能量，而你也是對方的定心丸，雙方都能因彼此更加積極樂觀，感情也會更加圓滿。

財運

事業發展大好帶動了正財運，尤其是從事服務業的屬羊朋友獲利最多，正所謂人脈通錢脈，良好和諧的人際關係能帶旺業績，其他行業別的朋友也能在穩紮穩打之中鞏固基本盤，穩中求進！不過因為凶星作祟，在偏財運上就沒那麼順利，慎防詐騙陷阱，平時也要多留意父母長輩的用錢狀況，以免嚴重破財。此外，簽署合約文件時要再三確認，不可因信任而馬虎了事，以免遭受財運損失，更甚者還會引發官司。

健康

此年身心態勢良好，健康整體來說呈現上升，不會有太多需要擔憂的事情，心情輕鬆舒暢了，身體自然也能常保好狀態。雖然因為大環境關係，交際應酬已減少許多，不過還是會有大魚大肉的時候，提醒你要克制住口腹之欲，從平時就要調整飲食習慣，依個人狀態嘗試168斷食法或根治飲食等等，才不會給身體帶來負擔。

猴─歲沖運詭，變通能解

事業運勢★★

愛情運勢★

金錢運勢★

健康運勢★★

進入壬寅虎年，代表屬猴朋友迎來沖太歲的年分，有「羊刃」、「浮沉」、「大耗」、「歲破」、「破碎」、「歲刑」等凶星雲集，將為各方面帶來不小影響與挑戰，註定是萬事變幻莫測、行事勞心勞力的一年，十分考驗應變能力。

幸而仍有「解神」、「天解」、「月空」、「驛馬」等消災解難之星幫襯，若能保持積極主動的心態、順應時局靈活變通，就容易找到問題的突破點，化解煞曜帶來的不利影響，不至於山窮水盡。

事業

屬猴朋友機靈反應快、也有很多小聰明，在職場上往往八面玲瓏，常有兵來將擋、水來土掩之勢；不過遇到沖犯太歲的年分，也得謙遜低調為上，以免過於投機反而害事，變得舉步維艱、處處受限！今年要甘願在職場中花費更多的時間和精力，用心在哪裡、成績就在哪裡，寧可多留意，也不要求速成，以免落人話柄犯小人。此外，主動求變也可減少沖太歲的不利影響，例如轉職跳槽或外派出差，都有可能發掘新機遇。

愛情

歲破之年凶星威力強大，不僅整體運勢較為動盪，感情運勢也恐怕遭受前所未有的挑戰！這一年對待愛情和婚姻時，不要有太多虛幻的想像，也不建議在這一年進行任何重大的人生決定，否則會容易失望和沮喪。另一方面，屬猴朋友的人緣雖好，但心中有自己的一把尺在，較為現實考量，面對感情時也是如此，即使再親暱甜蜜，也容易因錢計較傷感情，提醒你要將感情和錢財分開考慮，尋找與磨合出消費觀和金錢觀一致的人選，否則走不長久。

財運

破財虛耗的一整年，財運走勢並不樂觀，基本上只要不賠錢就是好消息了！今年各方面開銷較大、也有些意外支出，最好能在進入虎年之前就超前部署，做好新的年度開支規畫，先掌握已知的花用，如食衣住行、孩子教育經費、孝親費、人情世故往來、醫療健康等等，才有餘力應對突發狀況，節流是第一目標，切勿再大手大腳地消費。此外，偏財運很差，要避免接觸高風險投資，才不會引發金錢危機。

健康

受眾多凶星影響，今年健康運勢也處於起伏不安的狀態，本來就容易毛躁粗心的個性，更是變本加厲，不是很放空、就是超緊張！極端的情緒也讓身體健康亮起了紅燈！不妨尋求心靈的慰藉，像是打坐、瑜伽、參加宗教法會、聆聽佛曲音樂等等，讓心能靜定下來，止住厄運侵襲。還要提醒的是，今年不宜從事與水有關的活動，出外行車及人身安全也要特別謹慎，以防意外。

雞─先苦後甘，人脈關鍵

事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★

健康運勢★★★

屬雞朋友整體行運有先苦後甘之勢！總的來說，維持人脈和諧是為此年運勢加分的一大關鍵！

今年僅有一顆貴人吉星「月德」鎮守命宮，象徵遇見困難時，能得貴人相助，萬事可望得償所願。

同時面對「小耗」、「死符」、「劫煞」等流年凶曜威嚇，主要對財運、健康不利，若能運用人際和合之力、發揮吉星優勢，就有機會解除可能遇到的困境，不必太過憂心！

事業

事業運勢稍微下滑，但整體來說還算順利！今年仍有貴人助力、催旺人際，職場經營可說是左右逢源，屬雞朋友要撇除以自我利益為中心的態度，多多顧及旁人意見與感受，就能讓吉星效益發揮到最大，所遇困難均得貴人相助化解，工作發展再上一層。另外，最好為自己設立階段性的職場目標，累積理論知識和經驗，這樣才不會自滿於現況或短視近利，能更加有動力、持續進步。

愛情

心思細膩敏銳，對於感情也總要一番觀察、鎖定目標後才會出擊，不過一旦看準對象，便會使盡渾身解數來追愛。屬雞朋友今年在進入一段感情前，不妨多問詢長輩或年長友人的看法，能讓你少走些冤枉路；還沒有對象的單身者，親友就是你的戀愛貴人，能為你搭橋牽線、找到心儀對象；而有伴者難免有鬧情緒的時候，不過彼此在感情中都極為理性和成熟，能夠互相溝通交流想法，反而拉近彼此心的距離。

財運

受到「小耗」損財的負面影響，今年財運大不如前，日常開銷與往年相比會多出不少，看似金額不大，但加總起來也是一筆可觀數字，必須謹慎理財，合理分配好手中錢財，將損失降到最低。偏財方面務必要腳踏實地，在購買投資理財產品之時，要以安全穩健為主，不要輕信來路不明的理財產品，或可先請教信任的親友或專家，多方蒐集分析後再決定。此外，合作簽約時必須要謹慎對待，不可馬虎了事，以免遭受財運損失，可能還會引發官司。

健康

想要健康運勢穩定，就要著重留意生活細節，像是居家環境的整潔維護，尤其室內採光要明亮，居住者才能常保光明正向的心態，對身體健康也有好處；以及飲食上的保養，不妨請教專家或閱讀相關書籍，找到適合自己與家人年齡段的養生法，只要落實執行，就會有好成效。

狗─三合助運，不可輕心

事業運勢★★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★

整體來看，屬狗朋友擺脫去年刑犯太歲的影響，在今年得三合之助、加上「三臺」吉星加持，整體運勢回升，事業能獲賞識、感情有新發現、財運也有不錯發展。

比較可惜的是流年凶星一連串，像是「五鬼」、「官符」、「指背」、「地煞」、「飛符」、「吞陷」等等，主破財、事飛、人口不安、疾病、官司、背叛、遭陷害……。

必須提高警覺心，說話做事都要長心眼，不可滿於現況或疏於防範，才能留住好運！

事業

忠實可靠、豪爽直朗的行事作風是屬狗朋友在職場上的一大優勢，不僅容易獲得同儕與長官的信任，實際呈現的工作成果也常在水準之上。今年歲運三合加上三臺吉星助陣，事業表現可圈可點，不管是職位還是薪水分紅等，都可望大幅度提升。只是仍要謹防凶星，尤其要穩下容易沉不住氣的脾氣，衝動出頭會壞事，對人對事都要更有耐性、也要更細膩，避免留下把柄、反招小人作祟。

愛情

這一年沒有對感情有利的吉星出現，不過適逢和合太歲的年分，整體表現不算太糟。單身者不乏認識新朋友的機會，建議以開放的心、不預設一定要有什麼樣的結果，較能放鬆自在的享受一段關係，即使最終只是朋友的緣分，都將是滋潤人生的重要養分；有伴者則要重新學習信任伴侶、也學習成為能讓伴侶信賴的另一半，不要疑神疑鬼，一有不確定就提出來溝通，以免心結發酵成不可收拾的阻礙。

財運

今年擁催旺財祿的吉星入命、同時也出現會干擾損財的凶星，財運發展可說是吉中藏凶，不可大意！事業前景看好有機會帶來豐沛收入，正財運上揚指日可待；偏財運發展態勢也不錯，過去累積的人脈及經驗，能助你一臂之力，選擇最佳的投資理財方向。不過受凶星牽制，容易半路殺出程咬金，導致進展不順甚至功虧一簣，須提防暗地冷箭，影響錢財不聚。

健康

健康運勢雖受凶星暗中搗亂，但也不必過度擔憂，基本上少有重大疾病突襲，只要平時能夠提高健康養生的意識，有病及時治療，注重日常飲食作息保養，很快便能夠徹底痊癒。反倒要加倍留意的是此年情緒負擔較重，不要老是宅在家裡，疫情許可之下，旅遊散心換個環境，能立刻擁有不一樣的心情，有利身心健康。

豬─有喜有憂，耐心周旋

事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★

今年對屬豬朋友來說很特別，既與流年太歲六合、卻也受到破太歲影響，運勢可謂好壞參半、有喜有憂！

遭受「天官符」、「孤辰」、「亡神」、「貫索」等凶星威脅，情緒容易起伏波動，也受縛於人情糾紛和情感糾葛，必須應時來調整待人處世的心態與方式，該來的躲不過，真心面對才不會陷於矛盾之中。不妨借助「太陰」、「歲合」等吉星力量來擊退障礙，在女性貴人鼎力相助之下，耐心周旋，能見好結果。

事業

事業發展憂喜參半，屬豬朋友一向樂天知命、凡事講求順其自然，對於工作沒有太大企圖心，甚至有些得過且過的跡象，不過在今年可不能這麼沒要沒緊或求低空飛過就好，對每個任務環節都要再三確認、重視團隊合作，以免因個人疏忽大意而釀成差錯。此外，也要拿出你善於交際的手腕，維持好人脈，特別是與職場上的女性同事或長官保持友好關係，能保工作順利進行，並在重要時刻拉你一把。

愛情

今年面對感情走勢，最好抱著隨遇而安不強求的心態，會比較好過。受流年凶星影響，在人前仍是炒熱氛圍的開心果，實際上卻容易情緒不振、抑鬱低潮，只想大喊：心事誰人知！建議你在帶給朋友們歡樂的同時，更要照顧自己，無論唱歌、運動、大吃一場或大哭一回、找閨蜜麻吉倒垃圾說心事等等，一定要讓內心的負面有個出口，否則別說桃花戀情了，心門緊閉時談什麼都不會如意。

財運

財運有吉有凶的一年！流年入命的太陰是主靜、主藏的財星，代表今年對於理財要以儲蓄、積聚為主，就能守住財庫，不可投機偏門或老想著要變什麼把戲，把錢放大，實實在在才不會落入坐吃山空的窘境。另一方面，凶星刑耗，意料之外的破財事件恐怕接踵而至，居家安全及外出人身安全都要及早做好萬全準備，謹記財不露白，一切簡約為要，也不要隨意邀請至親以外的他人到家中作客，以防不測。

健康

屬豬朋友不缺口福，只要吃得均衡，享受美食不是問題，就怕佳餚當前忘了節制，逞了一時口腹之欲，卻讓身體腸胃活受罪、甚至加重舊疾，要管好自己的嘴巴；此外，今年易焦慮、情緒化，還容易失眠、專注力差，不可逃避忽視，一定要求助，無論是看醫師、聽輕音樂、或運動鍛鍊、外出散心等等，穩定情緒，才能進而改善睡眠品質。

▲▼ 0

▲虎年生肖運勢排行榜。（圖／湯鎮瑋提供）

延伸閱讀
小年夜找前女友求復合　癡情男被拒竟惱羞揮刀猛刺
蔣萬安合體二寶拜年吸粉上萬　大兒子笑爆料「爸爸台語不好」
掌握4原則不變「胖虎」　營養師：用餐前先喝一杯溫開水

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
快訊／高雄最新足跡曝！　饗食天堂、建國路3C店
快訊／高雄今+9！累積病例破百　13歲男童父確診
快訊／桃園+7！物流公司增4確診　擴大採檢700多人
刮刮樂爽中1萬！　幸運兒曝「選號技巧」：實測2張見效
快訊／本土+16「集中2縣市」！　感染源不明國中生父確診
12歲女童「長新冠」暴瘦坐輪椅！　鼻胃管進食逾1年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節別吃出一身肥　營養師提醒年菜零食酌量、慢性病患忌口

高雄感染源不明父自陸入境「暫列本土」！莊人祥：誰傳給誰待釐清

玉山降雪接力秀　排雲山莊繼主峰、北峰後也飄雪

快訊／13歲新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

快訊／高雄累積病例破百！新北13歲男童父確診同遊5日　感染源不明

桃園+7！物流公司增4人確診　擴大採檢700多人、居家隔離207人

高雄+9！感染源不明國中生父親也確診、諾貝爾再增6例

12生肖「虎年運勢」排行！屬羊吉星高照旺爆　最慘的是它

快訊／大年初一「本土+16」　另增44境外移入

一年就等這一天　初一招財、求姻緣「最佳時間＋方位」一次看

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

春節別吃出一身肥　營養師提醒年菜零食酌量、慢性病患忌口

高雄感染源不明父自陸入境「暫列本土」！莊人祥：誰傳給誰待釐清

玉山降雪接力秀　排雲山莊繼主峰、北峰後也飄雪

快訊／13歲新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

快訊／高雄累積病例破百！新北13歲男童父確診同遊5日　感染源不明

桃園+7！物流公司增4人確診　擴大採檢700多人、居家隔離207人

高雄+9！感染源不明國中生父親也確診、諾貝爾再增6例

12生肖「虎年運勢」排行！屬羊吉星高照旺爆　最慘的是它

快訊／大年初一「本土+16」　另增44境外移入

一年就等這一天　初一招財、求姻緣「最佳時間＋方位」一次看

工地接觸無呼吸心跳病患　最美救護志工：第一次離死亡那麼近

「塊根植物」掀旋風...他點出養殖2重點　保育類「黑王丸」飆破10萬

春節別吃出一身肥　營養師提醒年菜零食酌量、慢性病患忌口

高雄感染源不明父自陸入境「暫列本土」！莊人祥：誰傳給誰待釐清

台中房市交易「三王鼎立」　3大屯區只有它出線

賞遼闊山景！烏來唯美環景湯屋　泡湯完還有浪漫戶外露天下午茶

這些超帥小鮮肉都長大了！　大陸00後當紅男神盤點

玉山降雪接力秀　排雲山莊繼主峰、北峰後也飄雪

快訊／13歲新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

蔡英文慰勉基層員警　承諾持續推動警消居住、提升警用裝備

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

快訊／本土+16！　另增44境外移入

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

除夕回娘家！公婆霸氣「兒一起去」姨卻怒飆

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

生完孩拒恩愛！夫忍1年「脫褲硬上」妻氣離婚

初一12大忌犯了衰整年　吃稀飯阻財運

更多熱門

相關新聞

走春拜廟沒做「這事」　命理師：小心神明不理你

走春拜廟沒做「這事」　命理師：小心神明不理你

今（1日）是大年初一，許多人都計畫好要出去走春拜神，祈求未來一年能夠順風順水，但其實在拜神時有許多「眉角」必須注意，民俗命理學家張珍玲便舉例，前往廟宇參拜時，信眾在領取平安符其實可不必添香油錢，但如果少做了這件事，神明可能也不會理你。

翻出35年前股票！內行一看驚「大股東」賺翻

翻出35年前股票！內行一看驚「大股東」賺翻

12生肖走春迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

12生肖走春迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

他過年向女友「討1.2萬紅包」：收留不輸養育之恩

他過年向女友「討1.2萬紅包」：收留不輸養育之恩

最慘年夜飯！他買外送年菜等到晚上10點半還沒來

最慘年夜飯！他買外送年菜等到晚上10點半還沒來

關鍵字：

周刊王湯鎮瑋12生肖運勢

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面