紅包袋收完別丟！ 4種「招財術」讓你整年財運旺翻

▲錢拿出來了，紅包袋你都怎麼處理？（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

除夕夜親友團圓收到滿滿紅包，加上尾牙、開工，讓你紅包袋不知道該怎麼處理，命理網站《旺好運》就分享4種紅包袋招財術，教你把當年度的紅包更有效利用，不會浪費還能幫你今年賺大錢。

紅包袋招財一：

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將長輩給的紅包壓歲錢壓到枕頭下又稱「壓歲錢」，有避邪之意，過去是為了避免年獸搗亂驚擾到孩童，父母會將裝錢的紅袋放在孩子枕頭下，才能安心睡覺。到了如今，將紅包壓在枕頭下則有接收新年好福氣之意。

紅包袋招財二：

留到元宵節（初十五）後，紅包象徵滿滿的好運，收到紅包後別急著抽錢、丟掉，可以將紅包留一陣子，代表把好運留下，可以留著等春節結束，或是農曆正月十五元宵節之後。

紅包袋招財三：

在紅包袋內放入168元：2個50元、6個10元以、8個1元，並放在錢包內隨身攜帶，財運會越來越旺喔！

紅包袋招財四：

十全十美招財紅包袋內裝進十個10元銅板，象徵「十全十美」，保證招財納福，運氣旺上一整年喔！

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