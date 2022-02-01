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杭州本土疫情人數達90例　母嬰館聚集傳染已致9名嬰幼兒確診

▲杭州聚集性疫情已出現9名嬰幼兒確診病例。（圖／翻攝北京日報）

▲杭州聚集性疫情已出現9名嬰幼兒確診病例。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州自1月26日出現新冠肺炎Omicron變種病毒疫情至今，已出現本土確診人數達90人，其中，母嬰館傳播鏈導致9名嬰幼兒確診，部分家庭只能在隔離飯店或醫院度過春節。浙江省衛健委副主任孫黎明在1月31日的疫情防控發佈會上指出，至當天10時的83例病例中，富陽區母嬰館聚集性疫情涉及20人，直至1月31日夜晚杭州通報的新增7例確診中又有5例與這家母嬰館相關。

▲杭州聚集性疫情已出現9名嬰幼兒確診病例。（圖／翻攝北京日報）

▲醫護人員扮演「臨時媽媽」照顧確診嬰幼兒。（圖／翻攝北京日報）

《澎湃新聞》報導，1月29日晚，富陽區咕甜全球母嬰店（咕甜全球進口母嬰生活館）已調整為高風險地區。為遏制疫情擴散和蔓延，阻斷傳播途徑，1月31日16時30分起，富陽區範圍內的高速公路、國省道、縣鄉村道、軌道交通、水路等實施交通管制，人員、車輛只進不出。

數據顯示，杭州富陽區咕甜全球母嬰館的聚集性疫情中已有9名嬰幼兒確診，年齡最小的僅5個月大，目前皆收置西溪醫院隔離區。對此，西溪醫院隔離病區的一些護士們在疫情繁重的工作下，還得變身孩子們的「臨時媽媽」新身份。

據了解，這批「臨時媽媽」們一方面得全身穿戴笨重的防護服，另一方面還需要24小時「一對一」照顧孩子，壓力非常繁重。尤其是孩子年齡都很小，有的甚至還未斷奶，還有的一放下就會哭鬧，得一直抱著走動。就在在10平方公尺的病房裡，「臨時媽媽」們每天抱著孩子要走到近兩萬步。

對此，同樣在其他地方隔離的家長們只能透過微信了解孩子的狀況，他們也透過微信向這批「連時媽媽」們表達謝意。在「臨時媽媽」們的照顧下，看到自家寶寶在隔離病房能吃得好，睡得香，家長們紛紛表示，「有你們照顧，我們很放心。」

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