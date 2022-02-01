春節期間台南疫苗接種不停歇　黃偉哲初一至第一代天府真護宮視察

▲台南市長黃偉哲1日大年初一上午也親自至安定蘇厝第一代天府真護宮的BNT接種站視察，關心民眾施打疫苗的情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為服務春節期間有接種COVID-19疫苗需求的市民，台南市在春節期間共有204家醫療院所提供疫苗接種，台南市長黃偉哲1日大年初一上午也親自至安定蘇厝第一代天府真護宮的BNT接種站視察，關心民眾施打疫苗的情況。





黃偉哲表示，年節期間是家人團聚的難得時刻，雖然台南市社區風險不高但春節期間亦儘量選擇前往開放且沒有人群擁擠的地方，並遵循疫情警戒期間外出全程佩戴口罩、與不特定人保持適當社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）、落實實聯制、體溫監測等防疫規範，親友聚餐也儘量控制人數，並遵守餐飲防疫措施。





黃偉哲也請尚未施打第一、二劑，以及符合接種第三劑資格者儘速安排施打疫苗，同時年節期間也要保持均衡飲食、規律運動，並持續留意疫苗接種相關訊息，注意身體狀況，保護自己的健康，也保護周遭親友；若出現身體不適或疑似COVID-19症狀，切勿搭乘大眾運輸或前往公共場所，應佩戴口罩儘速就醫。



衛生局指出，今日假安定區安定蘇厝第一代天府真護宮開設的BNT疫苗接種站，提供BNT疫苗1、2劑及追加劑（第3劑）接種服務，台南陸續於永康總圖、南美館、奇美博物館、許石音樂圖書館、山西宮、真護宮等藝文場館及廟宇設置接種站，讓接種疫苗更貼近市民生活日常，更加便利。