快訊／桃園今公布3確診足跡！網室菜園、超商、大湳市場

▲桃園今（1日）大年初一公布3處足跡 。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛、黃宥寧／桃園報導

桃園市府今（1日）上午公布確診者（18885、18950的足跡，1月17日至29日曾至八德區重慶街網室菜園；1月19日晚間曾至八德區興仁路「7-11靖欣門市」；1月23日及30日曾至八德區「大湳市場」，請有重疊足跡民眾務必自我健康檢測。

桃園市政府也提醒市民朋友注意，如特定時間前往特定地點，請在足跡重疊次日起14日內，進行自我健康監測、外出佩戴口罩。