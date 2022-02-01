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快訊／北市防疫將升2.5級？　柯文哲憂：9天連假完疫情已散開

▲▼台北市長柯文哲視察大數據中心疫情儀表板。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情嚴峻，台北市政府觀傳局正式宣布，電影院自2月1日起影廳內禁止飲食。針對北市2.5級防疫爭論，台北市長柯文哲今（1日）受訪指出，現在本土案例每天都還是都幾10個，要小心在過年這期間，政府效能下降，「不要9天假期回來，發現糟糕，（疫情）已經散開了」。

柯文哲表示，「吃東西盡量避免，張口吃飯最危險」，吃東西還是有群聚，在不影響民生經濟下做好防疫，也許對業者小小損傷，但讓防疫安全一點。

台北市政府觀傳局正式宣布，電影院自2月1日起影廳內禁止飲食，呼籲各電影院除販售飲食，允許觀眾可以在影廳外等待時食用，也請業者勸導觀眾禁止在影廳內食用。

觀傳局表示，目前針對疫情警戒並未升級，明日起將對影廳內勸導民眾禁止飲食，餐飲部分仍可販賣飲食，民眾在影廳外等待時可以吃東西，但進入影廳內看電影時呼籲民眾禁止飲食，不可吃東西。

觀傳局指出，近日仍有不明感染源之確診個案，顯示疫情仍在嚴峻當中，對影城的觀影措施調整仍屬勸導性質，除了保護入場觀影的民眾，也避免對影城營運造成影響，市府加強防疫措施，希望業者能體恤諒解，仍請業者對民眾多加勸導。

針對罰則部分，觀傳局補充，因目前市府措施仍屬勸導性質、未有罰則，希望民眾、業者能共體時艱，度過嚴峻疫情。

▼北市觀傳局宣布2/1起電影院影廳內禁止飲食。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼觀傳局信義威秀影城進行電影院稽查作業。（圖／記者陳家豪攝）

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