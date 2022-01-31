快訊／北市幼兒園、補習班群聚匡272人　採檢結果出爐

▲北市衛生局委員歐佳齡。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，對於圓山房仲案傳播鏈擴大至幼兒園、補習班，北市衛生局31日說明，截至今上午10時，北市幼兒園及補習班相關群聚已匡列272人、1人採檢陽性（案18887）、260人採檢陰性、11人檢驗中，擴大採檢125人、120人採檢陰性、5人檢驗中。

衛生局指出，新增案例（案18887）和北市房仲案衍生的補習班群聚相關，是案18745同住家人，為本國籍30多歲女性，已接種2劑BNT，在隔離期間採檢確診，Ct值為24。

案18887為案18745同住家人，因案18590確診，25日與女兒（案18745）同被匡列為居家隔離，母親（案18887）29日出現發燒、喉嚨痛不適症狀，30日確診，已收治醫院治療中。

日前台北市士林區一家3口確診，確診圓山飯店女廚師、從事房仲業的哥哥（案18375）曾與蘆洲友人（案18397）吃火鍋，案18397又去松山區南川麵館內用，傳染給一名幼兒園及補習班老師（案18590），案18590再傳染給4名補習班學童（案18713、案18714、案18744、案18745）及1名教職員（案18743）。

▼北市房仲確診個案傳播鏈再+1。（圖／北市府提供）