道路坍塌瞬間曝！90m路面整片消失「5輛車被吞」　民眾驚喊：快逃

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞史里肯25日因豪雨引發地陷，一條排水溝旁的道路整片坍塌，停在路邊的5輛車墜入深達9公尺的溝渠，一旁民眾驚慌逃離，恐怖畫面在網路上瘋傳。當局預計加固工程需耗時一周，且不排除坍塌範圍擴大，呼籲附近居民暫時遠離。

綜合《中國報》、《星洲網》報導，這起事件發生於史里肯邦安樂思達麗柏蘭嶺（Lestari Perdana）LP1A/2路，25日一陣豪雨過後，傍晚發生道路塌陷事故，停放排水溝旁路面上的5輛轎車墜落損壞。所幸民眾在事發前已將其他10輛車子移開，沒有釀成更大損失。

影片中可見，當時事發路段停放不少轎車及機車，地面上已經出現幾道裂痕，有民眾察覺不對，趕緊大呼「快跑」，接著一陣尖銳的驚叫聲以後，整片路面向下陷入排水溝中，停在路邊的5輛轎車連帶被吞進深溝中，2名起初因好奇靠近溝渠的民眾見狀連忙逃跑。

當地市府指出，地陷形成的坑洞約90公尺長，9公尺深，包括部分道路及停車場。由於這條溝堤有地下水源，地下水帶動泥土移動，不排除坍塌範圍可能繼續擴大，第一時間已經封鎖現場，預計安裝板樁的加固工程將耗時一周，為安全起見，建議附近17間商家及住戶撤離。

▼ 停在路邊的車輛墜入深溝。（圖／翻攝自YouTube）