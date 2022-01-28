男員工埋頭「磨蹭女同事胸口」、嘴對嘴餵葡萄！超狂尾牙挨轟低俗

▲現場多對男女進行「近距離接觸」。（圖／翻攝自影片）

記者王佩翊／綜合報導

越南一名網友近日上傳一則號稱是當地某公司尾牙的影片，只見有許多疑似為員工的一群男女突然玩起大尺度的團康遊戲，男員工用嘴咬起掛在女同事胸前的葡萄串後，再一顆一顆地餵給女方。然而在過程中，甚至有男性將頭直接埋進女方的胸部，近距離「人與人接觸」，畫面太過刺激，遭到網友抨擊，該公司的尾牙太過低俗。

大部分的公司都會在歲末年終舉辦感恩餐會，犒賞員工一年來的付出，越南卻有間公司的尾牙安排了驚人的遊戲橋段。據當地媒體報導，一名網友上傳這則影片後，聲稱是某公司的年終晚會遊戲橋段，然而影片中卻只看到多名男女以十分不雅的姿勢進行遊戲。

從影片內容可以看到，有數對男女紛紛面對面跪下，而女方則是在胸前掛上了一串葡萄，男方疑似要將雙手放在身後，只用嘴巴將葡萄一顆一顆咬下後，再親自嘴對嘴餵給對面的女同事。當遊戲進展到高潮時，更可以看到有部分男性為了贏得勝利，用力地將臉埋進女同事的胸部，還不斷磨蹭，最後再用嘴將葡萄推進女方口中。

由於影片尺度之大，上傳後隨即引發熱烈討論，這間公司的刺激遊戲環節也嚇壞許多網友。令人震驚的是，影片中的員工們似乎都沒有覺得不妥，甚至玩到嗨翻天。據悉，當時現場還有未成年兒童在一旁觀看。

網友們紛紛表示，「這群員工完全就像是一群沒有受過教育的人在玩樂，有夠墮落」、「這會害人離婚吧」等。也有其他網友指出，近日全球疫情爆發，這樣的遊戲根本就是防疫破口。當地媒體表示，目前仍然無法確定該間公司的其他資訊。

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