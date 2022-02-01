12生肖走春必看！出門迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

▲俗話說「走春，走春，愈走愈春」也就是指新的一年外出走走會越來越「有剩」。（圖／香港旅遊發展局提供）

圖文／CTWANT

大年初一走春是多年來沿襲至今的習俗，別以為只是出外走走，或到親友家作客哈拉拜年就算走春！人生後運規劃師徐震諒老師解釋，走春其實是閩南語的「走剩」，俗話說「走春，走春，愈走愈春」也就是指新的一年外出走走會越來越「有剩」、「有餘」，而初一是迎接財神的吉日，因此，大年初一必須朝十二生肖本命財位方走春，今年才會越剩越多。

徐震諒老師指出，出行時刻宜選日正當中的正午，陽光的巨能對於我們吸收及儲存能量的磁場至關重要。十二生肖各有不同的本命財位方，請依照生肖的方位走春來迎財神。

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首先，走出大門以背對大門的方向找出東南西北方，依此為準找出自己生肖能和宇宙契合的方位，再到寺廟參拜走春。

鼠：西方、東北方。

可往此二方位的寺廟參拜，若無寺廟，亦可至同方位遊人眾多的公園和陽光親密接觸，以吸取大年初一正午的太陽正能量，保佑發財。

牛：西方、東南方。

到這二方位的廟宇燒香求福；若初一無陽光鞏固磁場亦不需擔心，到廟裡添香油錢，也是為自己造福保運添財源。

虎：東方、東北方。

若此二方位無廟，就到附近的寺廟安太歲亦可，保佑虎年運勢，求出入平安，為自己提升能量，一整年都順利。

兔：西方、西南方。

兔子若懶得出門，就到面向方位的窗邊或陽台曬曬太陽亦可。不過，還是建議出外走動，才能和財神爺相見歡。

龍：北方、西北方。

龍今年運勢欠佳，請務必出門走春安太歲及迎接本命財神，提升今年好運，以化災解煞，保佑大事化小事，小事化沒事。

蛇：南方、東南方。

請走春尋求財神加持，保佑今年越來越順。要提醒的是，蛇較有個性，若出門找車位不順、路途擁擠，請勿發脾氣，以免嚇跑財神爺。

馬：北方、西北方。

到廟裡祝禱求好運、事業運、升官運、財運之外，也請神明保佑爛桃花不要來。

羊：北方、東北方。

到方位上的寺廟迎接正能量來臨，向神明祝禱保祐家庭和諧，和己身相關的諸事皆好，喜氣洋洋抱財神。

猴：南方、東南方。

今年運勢較弱的猴請務必走春，到方位上的大寺廟安太歲以化災解煞，尤其請神明保佑身體健康。新年目標非賺大錢，持平就很好。有些事放棄也不要放在心上，記住有捨就有得。

雞：西方、東南方。

向來勤勉的雞務必走春迎財神，並迎接正能量。天道酬勤，一定心想事成。

狗：南方、東南方。活力充沛的狗可在陽光下撒個野，到方位上的寺廟祈福後，再去拜訪親友，彼此都能增進磁場能量。

豬：東方、東北方。

今年運勢特好的豬請勿忘走春，迎接超強正能量財神，保佑今年財源廣進，大吉大利。

徐震諒老師表示，除了去廟宇走春，也可以到聚集人氣的百貨公司、遊樂園集氣。若信仰不同，到教會、教堂祈禱亦可。有心捐款的可選在初一，這天買個存錢筒開始存錢，積少成多也是發財。只要利己利他人的吉事，就選在這吉日開始。請務必提醒自己，笑臉迎人，不要暴躁。那些因為開車被切車、插隊而罵罵咧咧的人，別跟他槓上。心量要大，心量就是我們自己本身的財神爺。