各廟宇防疫走春一次看　行天宮照樣拜通宵！龍山寺鑽燈腳沒了

▲行天宮照樣維持通宵參拜的活動。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

隨著春節到來，許多台灣人會到廟宇搶頭香、走春。不過，受到疫情影響，指揮中心要求停辦人潮擁擠的集會活動，包括繞境、搶頭香等，各宮廟受到影響的活動為何，《東森新媒體ETtoday》也整理出來，提供信眾參考。

行天宮－維持通宵參拜，不過遵照政府的防疫措施、規範，進行人流管控，要求實聯制、量體溫，且信眾入內參拜要維持社交距離，照樣會維持通宵參拜、抽國運籤。台北市警中山分局也說明，春節連續假期期間，將視人潮、車流彈性管制民權東路2段113巷及135巷，同時呼籲不要違規、併排停車、臨時上車，也不要酒駕。

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▼行天宮周邊道路將彈性管制人流、車流。（圖／翻攝臉書）



龍山寺－以往春節期間，龍山寺會舉辦鑽燈腳、解籤與消災祭改等活動，此次配合指揮中心政策首次停辦。不過，龍山寺也表示，雖然不能鑽燈腳，信眾還是可以觀看平安總燈、生肖祈福主燈，感受年節氛圍。

▼龍山寺停辦鑽燈腳、解籤與消災祭改等活動。（圖／ETtoday資料照）



關渡宮－關渡宮往年新年假期，會發放平安粥、發財金等，讓香客分享福氣吃到飽，此次為了防疫，改為發放平安糕、防疫茶，也會有靜態花燈供信徒參觀。

松山霞海城隍廟－以往廟方初五會發錢母，此次為了配合政府防疫政策，取消發錢母的活動，不過初五的補財庫活動則如期舉行，信眾也可以到場借發財金。

台北霞海城隍廟－因應疫情的變動，廟方遵照指揮中心的相關規範，若民眾到場參拜，要戴口罩、配合指引，並落實實聯制、量體溫，與不特定人士保持社交距離，也會管控入場人數，廟方也會安排進場、參拜與離場動線，避免群聚，至2月15日以前也不提供「供盤」與「筊」。

▼台北霞海城隍廟也要求信眾遵守相關規範。（圖／ETtoday資料照）



大龍峒保安宮－保安宮往年會抽出4支國運籤，預測來年運勢，今年一樣會敲鐘祈福，並抽出國運籤。

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