民政局長無罩參加「洪門宴」丟官　成香港首位因疫下台官員

▲香港民政局長徐英偉1月31日請辭獲准。（圖／翻攝香港政府新聞網）

記者魏有德／綜合報導

香港民政局長徐英偉及多名港府官員1月3日出席人大代表洪為民舉辦的生日派對，違反防疫群聚規定且在宴會中未佩戴口罩遭港府調查。香港特首林鄭月娥昨（31）日親上火線宣布調查結果，她表示，已接受徐英偉的辭職，並將按《基本法》第48（5）條，向中央人民政府建議免除徐英偉的民政事務局局長職務。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝香港政府新聞網）

《中新網》報導，香港特區政府民政事務局局長徐英偉31日發表聲明稱，他已向香港特區行政長官提出請辭，並計劃於當日離任。徐英偉在聲明中指出，作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在新冠疫情暴發下，自己未能以身作則，以防疫為先，於1月3日在出席一場宴會時有失當行為，應為自己的錯誤承擔責任，因此決定辭任民政事務局局長一職。

據了解，整起事件發生在香港第五輪新冠疫情爆發期間，徐英偉與其餘10多位港府官員應邀出席港區人大代表洪為民的生日派對。該場生日派對出席人數多達200餘人，徐英偉在席間未使用「安心出行」防疫程式，也未佩戴口罩便與在場人士攀談。

事件曝光後，多名官員及議員被送至飯店隔離觀察，官員帶頭為的行為也引起香港輿論批評及民間反彈。港府為平息眾怒，將規格拉高，派出特首辦主任陳國基及公務員事務局局長聶德權進行調查，徐英偉則是在調查報告公開同一時間請辭獲准。

林鄭月娥表示，官員出席私人聚會是否合適，亦要看情況、看環境，「社會大眾是次對官員出席宴會的觀感和疑慮，正是由於香港當時處於新一波疫情一觸即發的情況和據報該宴會現場的環境。因此，在評估官員出席宴會有否違反紀律及守則時，須考慮當時的社會情況。」

林鄭月娥強調，違反防疫規定，令人失望，亦難免令政府尷尬，未有嚴守品格最高標準、以身作則，「她已收到徐英偉辭職的書面通知，已接受他辭職，會向中央政府建議免除他的職務。」