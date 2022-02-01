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高鐵「台灣燈會」遊程好康多！住宿買車票打7折　屬虎免費升房型

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵推出台灣燈會遊程，也有加開加班車擴充運能。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

2022台灣燈會將於2月15日到28日在高雄登場，台灣高鐵公司推出飯店聯票、高鐵假期等遊程，並與29家飯店合作，訂房加購高鐵票最低享7折起的優惠，部分行程還有專人接送、飯店餐飲85折、屬虎或名字中有虎者免費升等房型等優惠。

今年台灣燈會採用「愛河灣」及「衛武營」雙主場設計，結合高雄流行音樂中心及衛武營國家藝術文化中心兩大國際場館，希望打造一場光的盛會，推動城市夜間光影美學運動。

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高鐵公司推薦，外縣市旅客前往高雄，首選「高鐵飯店聯票」產品，高鐵與29家高雄在地飯店合作，推出訂房加購高鐵車票，享最低七折起的優惠，各家飯店也提供不同的加碼優惠。

以捷絲旅高雄站前館為例，高鐵旅客燈會期間還可再享「逛燈會、飲茗茶」優惠，凡出示證件生肖屬虎或名字中有虎的旅客，即享免費房型升等至豪華家庭房，再贈「小茶栽堂」古典系列三罐。

▲▼高雄台灣燈會吶喊許願池。（圖／翻攝自棧貳庫KW2臉書專頁）

▲▼高雄台灣燈會吶喊許願池。（圖／翻攝自棧貳庫KW2臉書專頁）

▲今年台灣燈會在高雄舉辦。圖為高雄台灣燈會吶喊許願池。（圖／翻攝自棧貳庫KW2臉書專頁）

高鐵也推出「高鐵假期」住房及租車等眾多優惠商品，及三條「台灣燈會在高雄」豐富行，其中一日來回行程包括高雄駁二‧衛武營燈會‧臺灣眷村文化1日豐富行、六龜寶來溫泉．愛河灣燈區1日豐富行等。

另外，若打算安排兩天一夜的行程，則可選擇含住宿的六龜寶來溫泉．愛河灣燈區．智選假日酒店2日豐富行，以上行程均含高鐵車票、專車接接送及燈區賞燈，二人即可成行。

配合高雄市觀光局「高雄餐盤發見計畫」，高鐵公司推出高鐵假期「餐盤發見計畫」行程，以台北出發，兩人平日入住高雄中央公園英迪格酒店為例，內含來回車票、住房，除了加贈飲料兌換券，還享飯店館內餐飲折扣85折，每人只需3,850元起。

選擇飯店聯票專案，旅客入住高雄晶英國際行館、H2O水京棧國際酒店、高雄萬豪酒店、漢來大飯店、比歐緻居等五家指定飯店，則限量贈送高鐵聯名水一瓶。

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