高鐵年終創新低「2千人連署抗議」　勞資達共識：擬改發2個月基本薪

▲高鐵員工不滿年終獎金金額，工會今與資方達成共識。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司日前宣布發放1.8個月的年終獎金，由於低於往年2個月的標準，引發高鐵企業工會不滿，因而發起連署，高鐵工會今日在臉書宣布，勞資雙方已達成共識，高鐵將於今年3月補足年終獎金之0.2個月的金額。對此，高鐵公司表示，將研發可行方案送交董事會審查，爭取於3月發放0.2個月的獎金。

高鐵公司19日指出，2021年受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，全年度累計營收較2020年減少22.76%。評估未來高鐵公司營運狀況仍將受COVID-19新變異株Omicron等影響，存有一定程度之經營風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

惟為感謝及肯定同仁的貢獻與努力，經董事長積極爭取，董事會同意核予2021年度年終獎金為「個人基本薪資1.8個月」，預計1月21日匯入同仁帳戶。

不料由於年終獎金金額低於往年2個月標準，引發高鐵企業工會不滿，召集員工聯署，高鐵工會搜集近2000份連署書，於今日宣佈好消息，今日勞資雙方達成共識，高鐵公司將於今年3月補足年終獎金之0.2個月的金額。

高鐵公司表示，台灣高鐵公司今(29)日發布內部信函給全體同仁，除再次感謝同仁於疫情期間之辛勞與付出外，亦對同仁心聲表達充分了解；同時說明公司已著手研擬可行的方案並將依程序提報，爭取於3月份發放，為同仁們謀求更好的員工照顧。

▲高鐵工會宣布與資方達成共識，成功爭取2個月年終獎金。（圖／翻攝自Facebook／高鐵企業工會）