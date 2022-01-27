高鐵延伸宜蘭案重大突破　交通部確定宜蘭站址

▲27日交通部「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」報告審查會中，確定宜蘭站址。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙27日出席交通部「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」報告審查會議，會中交通部確定高鐵宜蘭端站址，她特別感謝交通部王部長國材、中央各部會及交通部所屬機關等共同參與關心高鐵宜蘭端車站站址方案，大家齊心合力為宜蘭交通建設打拚。

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宜縣府表示，自2020年12月24日交通部鐵道局提供縣府評估站址，基於地理區位、交通可及性、產業發展及民眾權益等綜合評估，隨即同年12月28日函請交通部鐵道局，考量「縣政中心都市計畫區」位於蘭陽平原的中心位置，緊鄰宜蘭科學園區及宜蘭大學城南校區，建議「高鐵宜蘭站」選址配合鐵路高架新設「縣政中心站」共構規劃，引進產業進駐及高科技人才，經由高鐵交通運輸完整都市發展並推動宜蘭科技產業。

交通部鐵道局分別於2020年12月31日、2021年5月6日對宜蘭端設站位置詳加分析，嗣後2021年9月25日至宜蘭召開地方說明會廣泛聽取各界意見，並於2021年11月17日立法院交通委員會考察宜蘭交通建設行程，說明宜蘭端站址方案，考量溪南溪北發展，腹地足夠可規劃車站特定區，地主可參與開發，路線繞行人口密集區外側，都市景觀及噪音衝擊小，且不影響鐵路高架計畫進度，並較具地方共識。今日會議確定宜蘭端站址，將辦理後續環評作業。

有鑑於宜蘭鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭及宜花東地區鐵路提速計畫互為關連，部分路廊規劃重疊及車站共構規劃，縣府已啟動高鐵場站周邊都市發展及交通路網整體規劃。同時，建議交通部後續審慎評估車站周邊整體規劃，盡量減少建物徵收拆遷，以保障民眾權益；以及建議比照高鐵南港站等整體規劃，併同引進國家級資源及產業投入，讓高鐵宜蘭站未來成為台灣東部的交通運輸樞紐中心。