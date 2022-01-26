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高鐵「228連假加開117班車」1／28開賣！3大燈會遊程一覽

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵228連假期間將加開班次。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今年台灣燈會將於2月15日起至28日在高雄衛武營展出，展期間正好遇上和平紀念日連假，台灣高鐵公司規劃，2月25日至3月1日間為疏運期，期間加開117班次列車（南下53班、北上64班），總計5天提供844班次列車的旅運服務，1月28日（本周五）凌晨零時起開放購票。

高鐵提醒，旅客可透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需的車票。

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高鐵公司表示，和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵推出多種台灣燈會遊程。（圖／記者李毓康攝）

此外，高鐵也推出多項與燈會有關的旅遊行程，包括高鐵飯店聯票，訂房加購高鐵車票，享最低七折起的優惠，使用「T Express行動購票」App取票，加碼再贈TGo會員點數100點，各家飯店也提供不同的加碼優惠。

還有高鐵假期，為賞燈旅客推出三條「台灣燈會在高雄」豐富行程，包括「高雄駁二‧衛武營燈區‧臺灣眷村文化1日豐富行」、「六龜寶來溫泉‧愛河灣燈區1日豐富行」、「六龜寶來溫泉‧愛河灣燈區‧智選假日酒店2日豐富行」，全程專車接送。

最後為高雄餐盤發見計畫，配合高雄市觀光局挑選之多家具米其林摘星實力的餐酒館，讓旅客大飽眼福之餘也大飽口福，以台北出發，兩人平日入住高雄中央公園英迪格酒店為例，內含來回車票+住房，每人只需3,850元起，另加贈飲料兌換券，並享飯店內餐飲85折。

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