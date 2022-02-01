台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

▲台北市「藍色水路」。（資料圖／翻攝自「我是台北人」臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

春節連假到來，台北市「藍色水路」春節期間不打烊，將於大年初二至初六（2月2日至2月6日）提供航班到淡水的服務，讓民眾悠遊穿梭河域，欣賞水路兩岸豐富的人文及自然景觀，走春不怕塞車。

北市公運處表示，大稻埕碼頭業者將從初二到初六（2月2日至2月6日）提供航班遊河到淡水的服務，讓民眾免於陸路到淡水的塞車之苦，透過乘伴著水花、魚躍河面旅程，在台北大稻埕老街裡尋茶香、淡水河順河漫遊大稻埕，從另一種角度看台北，絕對是農曆假期出遊的好選擇。

公運處提及，現在除了搭船外，大稻埕碼頭還多了一項新選擇，沿岸上的貨櫃輕食區已成為熱門打卡熱點，為碼頭風光注入新生命，也帶來人潮，可以在河岸邊吹風、吃美食，還能在貨櫃屋天台看夕陽與不定期活動表演，歡迎民眾一起來乘船，用不同角度欣賞台北之美。

公運處介紹，大稻埕碼頭搭乘藍色水路前，可先漫遊迪化老街，穿梭在辜宅、陳天來故居、李春生教會、李臨秋故居、莊協發商店、港町文化講堂等古色古香的景點中，一起探索大稻埕的人文與風情，彷彿置身於1920年代的大稻埕繁華街頭。

另外，為配合防疫措施，公運處也會持續督導藍色水路業者，落實所屬工作人員每日出航前體溫量測，並針對乘客接觸較頻繁船舶內座椅、扶手等處進行清潔消毒，同時宣導乘客於搭乘前配合量測體溫、佩戴口罩後才能登船。