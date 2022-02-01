　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

▲▼台北市「藍色水路」。（圖／翻攝自「我是台北人」臉書粉專）

▲台北市「藍色水路」。（資料圖／翻攝自「我是台北人」臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

春節連假到來，台北市「藍色水路」春節期間不打烊，將於大年初二至初六（2月2日至2月6日）提供航班到淡水的服務，讓民眾悠遊穿梭河域，欣賞水路兩岸豐富的人文及自然景觀，走春不怕塞車。

北市公運處表示，大稻埕碼頭業者將從初二到初六（2月2日至2月6日）提供航班遊河到淡水的服務，讓民眾免於陸路到淡水的塞車之苦，透過乘伴著水花、魚躍河面旅程，在台北大稻埕老街裡尋茶香、淡水河順河漫遊大稻埕，從另一種角度看台北，絕對是農曆假期出遊的好選擇。

公運處提及，現在除了搭船外，大稻埕碼頭還多了一項新選擇，沿岸上的貨櫃輕食區已成為熱門打卡熱點，為碼頭風光注入新生命，也帶來人潮，可以在河岸邊吹風、吃美食，還能在貨櫃屋天台看夕陽與不定期活動表演，歡迎民眾一起來乘船，用不同角度欣賞台北之美。

公運處介紹，大稻埕碼頭搭乘藍色水路前，可先漫遊迪化老街，穿梭在辜宅、陳天來故居、李春生教會、李臨秋故居、莊協發商店、港町文化講堂等古色古香的景點中，一起探索大稻埕的人文與風情，彷彿置身於1920年代的大稻埕繁華街頭。

另外，為配合防疫措施，公運處也會持續督導藍色水路業者，落實所屬工作人員每日出航前體溫量測，並針對乘客接觸較頻繁船舶內座椅、扶手等處進行清潔消毒，同時宣導乘客於搭乘前配合量測體溫、佩戴口罩後才能登船。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
回娘家前必看！初二15禁忌勿踩　吃「1食物」財運大打折
館長包春節紅包給員工！　鈔票驚人厚度曝光
本土增16例「何時能開國門」？　醫曝1策略：情勢很快明朗
巨乳人妻看演唱會「遭爆頭射殺」！　球星老公全程目睹
離開台積電超後悔　他心痛「走後年薪剩45萬」：積極回鍋中
藍心湄年年除夕邀他圍爐！　男星感激：重要日子不忘我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

春節少放爆竹過好年　禁放飛行類、升空類、摔炮類煙火

影／賴清德、吳怡農春節攜手做蛋糕　笑稱「合作比競爭重要」

台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

民眾黨議員參選人前科一直爆　賴香伶：很不樂見這樣的發展

侯友宜掛心外甥納豆　大年初一向土地公祈福

誤會柯爸了！柯文哲疑惑今年沒紅包　陳佩琪招認：在我身上

果寶、潤喉糖再見！柯文哲、陳佩琪下廚　期盼「大使」去布拉格裝可愛

命理師蔡上機看蔡英文運勢：得天獨厚「有望擴張綠色版圖」

除夕夜仍有2萬人居隔　柯文哲：為輕症不能回家團圓「值得嗎？」

蔡英文跟「鄰居」拜年　慰勉中正一、中正二分局員警並頒加菜金

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

鸚鵡「拖鞋衝浪」邊滑邊嗨唱　報紙、袋子也OK：小case啦～

貪吃貓無法抗拒的香絲誘惑 夢中聞熟悉味道秒驚醒開啃

春節少放爆竹過好年　禁放飛行類、升空類、摔炮類煙火

影／賴清德、吳怡農春節攜手做蛋糕　笑稱「合作比競爭重要」

台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

民眾黨議員參選人前科一直爆　賴香伶：很不樂見這樣的發展

侯友宜掛心外甥納豆　大年初一向土地公祈福

誤會柯爸了！柯文哲疑惑今年沒紅包　陳佩琪招認：在我身上

果寶、潤喉糖再見！柯文哲、陳佩琪下廚　期盼「大使」去布拉格裝可愛

命理師蔡上機看蔡英文運勢：得天獨厚「有望擴張綠色版圖」

除夕夜仍有2萬人居隔　柯文哲：為輕症不能回家團圓「值得嗎？」

蔡英文跟「鄰居」拜年　慰勉中正一、中正二分局員警並頒加菜金

長輩逼婚、問薪水私事　3種回答讓話題「秒下句點」

6個外國人體驗「台灣蛙人」訓練　一群菜逼巴竟然要過天堂路！

不靠男主靠自己！丟掉戀愛粉紅泡泡濾鏡…盤點歷屆台劇女主經典名言

「40年房貸」該用寬限期？　過來人狂噓：盤到爆

男住戶「聞到煤氣味」嚇壞報警！10消防員到場疏散…一查真相傻眼

搭「海上巴士」玩翻高雄一趟只要20元　渡輪優惠延長到年底！

天冷注意！防一氧化碳中毒　彰化推「熱水器更換補助最高1萬2」

春節少放爆竹過好年　禁放飛行類、升空類、摔炮類煙火

板橋男小吃店瞥見神明金牌　趁老闆不在摸進口袋下場曝

虎年「4生肖」財運旺到爆！「升官+加薪」富貴一整年

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：新北+1「回南部過年才確診」

蔡英文PO年夜飯照　徵求網友分享自家菜色「借我看看」

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

快訊／北市防疫將升2.5級？　柯文哲憂：9天連假完疫情已散開

快訊／新北確診者南下足跡曝　搭捷運到板橋、轉火車到台中＆左營

打過2劑BNT！北市學童家長確診　Ct值24

新北10多歲男童感染源不明　北中南「大量足跡」一次看

快訊 / 新北公布外縣市確診足跡　大潤發、家樂福、竹林山觀音寺

快訊／北市電影院明起防疫升級　影廳內「全面禁止飲食」

初一看電影注意！　北市今起影廳「全面禁止飲食」

快訊／傳大年初一「防疫升2.5級」　北市公布詳細內容

快訊／加拿大總理杜魯道確診新冠肺炎　1小孩檢測也陽性

快訊／北市還有8萬劑BNT　柯文哲：2/4重啟預約平台

林昶佐除夕開喝立陶宛蘭姆酒　同框杜汶澤吃年夜飯

更多熱門

相關新聞

發紅包給小孩！大人接手「噴1句話」他秒愣

發紅包給小孩！大人接手「噴1句話」他秒愣

包紅包是農曆春節眾所皆知的習俗，不過大人們如果想省錢，有時也會和親戚說好「不互包給小孩」。就有一名網友發文表示，他除夕夜拿紅包給小孩，怎料對方爸媽卻說「我們今年沒有要包喔」，讓他當場傻眼，什麼時候說好的？貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

誤會柯爸了！柯文哲疑惑今年沒紅包　陳佩琪招認：在我身上

誤會柯爸了！柯文哲疑惑今年沒紅包　陳佩琪招認：在我身上

除夕夜仍有2萬人居隔　柯文哲：為輕症「值得嗎？」

除夕夜仍有2萬人居隔　柯文哲：為輕症「值得嗎？」

台南行春廟宇之旅護佑虎年平安行大運

台南行春廟宇之旅護佑虎年平安行大運

虎年國運籤出爐！　總統府：不管好籤壞籤「都照起工來行」

虎年國運籤出爐！　總統府：不管好籤壞籤「都照起工來行」

關鍵字：

北市台北市台北市政府藍色水路春節

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

砸2萬買刮刮樂中獎金額曝！分布圖結果驚呆

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

更多

最夯影音

更多
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！
「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面