每天準時5點半下班的工作？內行推「4行業」有機會：薪資45K以上

▲網友認為公務員穩定，能準時下班。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

大家對於工作的憧憬都是錢多事少離家近，有哪些工作符合這些條件，能準時上下班，薪水又有一定水準呢？台中一名女子表示，由於之後有進修課程的安排，想找「可以17:30之前下班，不用加班」的工作，薪水至少要35K，網友針對這些條件推薦4種超符合的行業。

原PO在Dcard表示，她今年26歲，專長是英文能力，曾考取多益700分以上，聽和說都能達到與外國人交談的水平，讀和寫也有藍色證照等級，還有2年的海內外人資招募經驗。她計畫之後要進修法律與英文課程，但現有的工作時間無法配合，所以想換工作。

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▲不少人推薦國營機構也能準時下班。（示意圖／資料照）



原PO要求，新工作必須在台中地區，薪資3.5萬以上，且必須下午5時30分以前就要下班，才趕得上後續的進修課程，「有沒有週休二日沒關係」，有哪些工作是能早點下班又不用加班呢？

網友點出公務員、外送員、國營或公股、行政助理這4項工作最有機會準時下班，「公務員、工地、熊貓、uber，以上都符合你的要求，而且薪資45K以上」、「公股銀行儲幹躺著，就不說是哪一家了，反正公股有儲幹的就那幾家，有心都查得到」、「學校行政職，你可以以校友身分問問」、「認真回妳，去考公務員高考。」