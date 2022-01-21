三總集體詐健保案連環爆！檢調第4波搜索約談　4診所醫深夜交保

記者劉昌松／台北報導

檢調追查三總牙醫疑似集體舞弊案，繼牙科部主治醫師李宗益涉嫌私營診所詐健保、勾結牙材商浮報醫療數額後，又發現口腔贋復科主治醫師徐允中，也涉嫌在外冒名兼差看診，專案小組昨發動第4波搜索，約談徐等4名醫師到案，除徐從調查局請回，梵谷美學診所黃國忠涉詐欺100萬元交保，飛悅北大3牙醫也獲50到100萬交保，其餘4人10到20萬元交保。

▲梵谷美學診所牙醫黃國光涉詐交保100萬。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組在2021年9月發動首波偵辦行動，查出具有軍職公務身分的李宗益，除未經報准就在外兼差賺外快，甚至頂下台北市富錦診所私自經營，涉嫌詐領健保補助、診所營收上千萬元，檢察官當時將他聲押禁見獲准後，又陸續發動2波搜索，查出包括李在內，多名三總牙醫涉嫌配合牙材商浮報醫療數額。

▲飛悅北大診所牙醫蕭煜倫100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲牙醫李崇先80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢調持續勾稽相關資料，再發現三總口腔贋復科主治醫師徐允中也涉嫌假冒他人名義，在外看診，20日由檢察官指揮調查局桃園市調處，兵分3路搜索三峽的飛悅北大、桃園的梵谷美學2間私人診所，並約談徐與3名診所負責醫師到案釐清案情，全案持續朝詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

▲牙醫吳長潔50萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

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