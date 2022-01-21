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通勤3小時！37K妹「醒來就是工作」茫然了　魔鬼日程嚇壞網

上班族,OL,壓力大,不想上班,翻白眼。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在大公司任職，月領37K的她，光來回通勤就花掉3小時，甚至加班後回家還要繼續準備資料，最近她身體開始吃不消，猛然發現自己除了工作外，完全沒有生活品質可言，不禁萌生去意，但如今時局動盪，她只好說服自己，「是不是忍一下，訓練自己抗壓性。」

女網友在Dcard提到，自己是普通上班族，月薪約37K，年終2.5月，月休8天、輪兩班，整天就是坐辦公室，盯電腦螢幕長達八小時，加上工作屬於責任制，所以平均每天加班1小時。

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每天早上6點，她就要起床梳洗，趕首班公車到公司，中午跟同事訂便當，都在位子上邊處理簡單公務邊吃，儘管表訂6點下班，但基本上會加班到7-8點，再搭1小時的公車回家，「到家扒飯後，繼續整理題材給主管，應該說是明日要用的資料，平均整理到晚上12點，然後1點就寢。」

▲▼北捷,捷運,車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

她直言，最近身體有點吃不消，一到下午過後就會開始想睡覺，甚至有點恍神，「但發現周圍很多朋友好像也都很晚下班，才驚覺是不是自己的問題？是否適應能力太差？年後是否該撐下去？」

原po也無奈透露，自從進入這間公司後，她完全沒有除了工作外的生活，也沒有所謂的生活品質，「好像醒來就是工作，下班以後也繼續工作，但同事好像都很習慣，因為疫情很難找工作，所以有點猶豫是不是忍一下，訓練自己抗壓性......。」

對此，網友們紛紛回應，「人生不是只有工作啊！自己的健康、心情比較重要」、「73K還可以考慮」、「我也是每天上下班通勤就要1小時多，而且要常加班，很累，有點想離職QQ」、「沒有生活品質真的不要」、「太操勞了吧」、「這工作CP值太低了」。

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