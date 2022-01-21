詐領15次出差費3.2萬　客家文化發展中心女組長下場曝

▲姚姓女子任職客家委員會客家文化發展中心藝術展演組組長，竟在出差旅費報告表上，虛偽填出差起訖日，共詐領32486元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

住北市的姚姓女公務員任職苗栗縣客展中心擔任藝文展展演組長時，負責展演組業務及長官臨時交辦事項，時常在苗栗銅鑼，屏東內埔兩地出差洽公，豈料她竟填寫虛偽出差旅費報告表，共詐領32486元交通費。士林地院今（21日）宣判，依違反貪汙治罪條例，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付新臺幣5萬元、褫奪公權2年。

判決指出，住北市的姚女在2017年至2020年期間，任職客家委員會客家文化發展中心藝文展演組組長，負責綜理苗栗縣客展中心藝文展演組業務及長官臨時交辦事項。由於客展中心及台灣客家文化館均設在苗栗縣銅鑼鄉，而屏東縣內埔六堆客家文化園區又設有主要辦公室，導致她須經常往來兩地出差洽公、開會或策劃督導展覽活動。

姚女卻從2018年7月到2019年12月底利用辦理客展中心業務等職務上機會，明明沒有在申請時間內出差，卻在「客展中心國內出差旅費報告表」上虛偽填載出差起迄日期、交通工具、交通費、請領費用共15次，導致承辦人員陷入錯誤，支付32486元到她戶頭，因此被依公務員利用職務機會詐取財物、公務員登載不實文書罪起訴。

法院審理期間姚姓女公務員全認罪，偵查時也繳回犯罪所得。

法官審酌她身為公務員，不知廉潔自持，竟利用職務上機會詐取財物，對公務員之廉潔形象產生損害，考量她犯後態度良好，無前科，所詐取金額非鉅，依利用職務詐取財物15次，各判有期徒刑7個月到9個月不等，共9.75年，應執行有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付新臺幣5萬元。褫奪公權2年。