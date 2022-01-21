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天價青眼白龍卡主人露面！公務員「沈迷網遊課金」貪污3億被判無期

▲▼天價青眼白龍卡主人露面！公務員「網遊課金墮落」貪污3億關到死。（圖／翻攝CCTV）

▲天價「青眼白龍」卡的原主人張雨杰貪污入獄。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸去年6月一場司法拍賣出現天價《遊戲王》卡牌，一張「青眼白龍」卡牌的價格被喊上8700萬元人民幣（約3.8億元新台幣），更驚人的是，卡牌的原主人竟是一名年僅20多歲的貪污公務員。大陸反貪腐節目《零容忍》近日揭開了該名公務員的貪污內幕，辦案人員透露，這起貪污案件的涉案財物相當特別，充滿了電玩周邊及遊戲虛寶。

《零容忍》節目指出，貪污的前公務員名為張雨杰，現年27歲，曾任職於安徽省滁州市不動產登記中心的交易管理科，他在19歲開始於該單位任職，24歲辭職，隔年遭到刑拘，2020年底被判無期徒刑，貪污的款項多達7000萬元人民幣（約3億元新台幣）。

張雨杰第一次貪污發生在2016年，當時一名買房人帶著數萬元人民幣辦理資金託管，由於按規定只能刷卡付款，張雨杰就幫忙辦理了手續，把現金存到自己的卡裡面，打算隔天協助刷卡付款；但沒想到，張雨杰當晚下班玩網路遊戲時，儲值買裝備到一半突然起了貪慾，把幾萬元全花光了。

▼該張「青眼白龍」卡曾被喊到8700萬元人民幣。（圖／翻攝CCTV）

▲▼天價青眼白龍卡主人露面！公務員「網遊課金墮落」貪污3億關到死。（圖／翻攝CCTV）

張雨杰說，看到卡片顯示「餘額不足」，剛開始非常害怕，想說慢慢存先還錢，可是一段時間之後，居然都沒人發現異狀，逐漸覺得可以再多弄一點，應該也沒事，「可是後面就跟雪崩一樣了，根本停不下來了。」

令張雨杰欲罷不能的，是儲值後完全不一樣的遊戲體驗，他說，一直以來都沒覺得自己比別人強過、比別人有能力、比別人厲害，所以第一次體會到之後，很快就上癮了。

張雨杰用贓款買裝備，很快就爬上了某款網路遊戲排行榜的榜首，並開始也在現實世界用贓款取得滿足感。調查發現，張雨杰貪污的7000多萬元幾乎全都已花光，他先後結交了3位女友，用贈送了名牌服飾、手錶，帶著女友四處旅遊，甚至入住海南最貴飯店一晚要價10萬元（約43萬元新台幣）的海底套房，還一住就住了4晚。

張雨杰3年內總計貪污公款400多次，他坦承，自己的心裡面一直都是不安的，但是花錢的時候，慾望還是把不安感壓住了，經常夢到自己坐在警車上，可是只要醒來發現沒事了，就會繼續花錢來麻痺自己。

張雨杰2019年辭職，本以為可以就此逍遙法外，結果隔年新冠疫情爆發，交易全部停止，本來資金能夠一進一出，但疫情發生，資金變成只出不進，他貪污所造成的漏洞也就顯現了。

▼張雨杰以贓款購買的財物很多都是電玩周邊。（圖／翻攝CCTV）

▲▼天價青眼白龍卡主人露面！公務員「網遊課金墮落」貪污3億關到死。（圖／翻攝CCTV）

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