澳球星涉兒童性侵被逮！醜聞曝光隔天　開心宣布「執教青少年隊」

▲澳洲橄欖球聯賽40歲退役球星被指控5項兒童性侵、虐待相關罪名,遭警方逮捕。(圖/取自NSW Police Force)

記者張寧倢/綜合外電報導

澳洲全國橄欖球聯賽(NRL)的前職業球星布雷特·芬奇(Brett Finch)2021年底被指控5項虐待兒童的罪名,並被控在線上聊天室中討論性虐待內容,在家中遭到警方逮捕,且禁止與16歲以下的未成年人接觸或交流,但隔天卻立刻流出一段芬奇即將擔任青少年橄欖球隊教練的介紹影片,引發爭議。

根據澳聯社(AAP)、《每日郵報》報導,現年41歲的前NRL球星芬奇2021年12月14日在雪梨南部的家中遭到新南威爾斯州警方逮捕,並查扣了他的一部手機,在他被捕之前已有7名年齡介於34到71歲的男子被突襲搜查與逮捕。據當局兒童剝削網路部門的調查顯示,包含芬奇在內的嫌疑人使用手機聊天服務討論性侵兒童、傳播有關虐童內容的資料。

芬奇被指控5項利用傳輸服務散播、發布或宣傳虐待兒童內容的罪名,被獲准有條件保釋,預計於1月在地方法院受審,保釋條件之一是禁止他與直系親屬以外的16歲以下的未成年人接觸或試圖交流,限制他接近兒童經常出沒的遊樂場、學校、體育館等地點。

▲芬奇陷入兒童性侵醜聞,隔天網路上卻流出他宣布將執教青少年隊的影片。(圖/翻攝自推特)

然而,僅在隔天,12月15日網路上就流出一段芬奇親自錄製的影片,他在鏡頭前開心宣布自己即將成為新南威爾斯州庫吉袋熊橄欖球隊2022賽季的教練,負責訓練16歲以下青少年選手們,「我很期待明年能成為球隊的一員」、「我會盡我所能幫助你們成為最好的球員和球隊」、「真的很期待2022年,強大的袋熊隊加油,我們很快會在訓練中見面」。

影片一出引發網友議論,庫吉袋熊球團的高層主管Scott Bramham出面撇清,芬奇尚未正式註冊成為球隊教練,也沒有參加一級教練的課程。芬奇原本是一檔橄欖球賽事主題podcast的嘉賓常客,也是SEN廣播電台節目夥伴,結果雙雙出面切割,終止一切與芬奇的合作。

▼芬奇首次前往雪梨的地方法院出庭。

Embattled NRL star Brett Finch faced a Sydney court for the first time since on Thursday after he was charged over his alleged involvement in a “child abuse chat line”.



Full story: https://t.co/BvTcF3UyzK pic.twitter.com/B0Joz4RBjx