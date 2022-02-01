人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸：老婆才剛生完

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前收到前任兄弟的訊息，詭異的是對方已有6個月大孩子，近期也和另一半準備婚禮，結果竟狂問她黃色話題，甚至直球表示「想約壞壞」，讓她超傻眼，氣憤直呼「老婆才剛生完欸！」

女網友在Dcard娓娓道來，之所以會認識男生，是因對方是前男友從小認識到大的哥哥，而兩人的互動也僅於IG限動小聊天，「會回限動都是因為他兒子，沒有其他內容，他兒子真的很可愛。」

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當天，這位哥哥突然傳訊息，表示想問個問題，但不能讓別人知道，「以妳們女生的立場， 男生性慾高是不是很糟糕啊？老實說沒關係。」

聞言，她直言，並無好壞之分，況且也有女生性慾很高；沒想到，對方接著追問，「那妳覺得是好還是壞？」「妳自己會喜歡那件事？」

其實聽到這，女網友已經有不祥預感，於是嚴肅地說「我是覺得不要因為性慾強，就做對不起身邊的人的事情就好了。」

▲兒子才六個月大，人夫竟想約砲。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



沒想到，男生也不拐彎抹角了，直問「如果我私底下約妳能接受嗎？」甚至在被她拒絕後，厚臉皮地說「不知道為什麼這陣子很想，但我老婆都不要，還是妳有認識性慾高的女生？」「只是想偷一次，不然感覺憋不住啊，不知道怎麼形容那感覺，沒什麼信任的人可以拜託。」

最後，對方雖然和原po道歉，並表示會打消念頭，還是讓她錯愕不已，「真的滿頭問號不知道該怎麼回答欸，想問大家要不要跟他的老婆說？」

對此，網友們紛紛回應，「感覺要跟他老婆講欸，不然被蒙在鼓裡的感覺很差」、「有禮貌的約砲」、「噁男果然結婚後也是噁」、「該暗示他老婆了，你家老公最近行為怪怪的注意一下」。

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