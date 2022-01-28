　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小智的嘴一騙23年！森林放生比雕深情喊：馬上就回來　網幫QQ

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有人發文爆卦「小智欺騙比雕23週年」。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「神奇寶貝」（現更名精靈寶可夢）是很多人的童年回憶，甚至陪伴多個世代大小孩子成長，不過，動畫男主角小智看似堅強、善良、重感情，卻做出一件事，被稱為不折不扣的渣男，今（28）日更是他失約第23年！就有人在PTT的Gossiping爆卦，「小智欺騙比雕（舊譯，今譯為大比鳥）23週年」，讓網友笑噴。

該位發文網友貼出小智的承諾圖，「1999年1月28日，小智在常磐森林對比雕許下的承諾，到現在都還沒回去找比雕，如今已經23週年了，幫比雕QQ！」底下的人也紛紛起鬨，「渣男小智」、「QQ我最愛的鳥鳥」、「還跟其他鳥玩得那麼開心」、「當玩家在常磐森林遇到LV99的比雕：……」、「小智的嘴，騙鳥的鬼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有不少人認為，畢竟是虛擬故事的時間線，「小智的時間線還在1999年啊」、「小智還是10歲，時間根本沒前進好嗎」、「這個惡行已經超越不簽聯絡簿了」、「又到了比雕紀念日了」、「我怎麼覺得22週年剛過沒多久」、「每年都要鞭一次」、「二代比雕頭目表示：我真的還要守著這個傳說嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民們紛紛幫比雕QQ。（圖／翻攝自PTT）

另外，有電玩迷笑說，「而且今天還上了新一代喔」、「希望今天能收到阿爾宙斯。」原來，新作《寶可夢傳說 阿爾宙斯》恰巧於今天在Nintendo Switch發售。《寶可夢傳說 阿爾宙斯》將在重視原有遊戲特色的同時，前所未有地挑戰融合了「動作」與「RPG」的展現方式。冒險舞台是過去的神奧地區。呈現出的是與《寶可夢 鑽石／珍珠》時代的神奧地區不同的生態系統。

據悉，小智在第一世代就收服了飛行系神奇寶貝比比鳥，而在1999年1月28日播出的《精靈寶可夢》動畫第82集，名為《真新鎮，新的開始》的篇章中，剛結束石英聯盟賽的小智回到故鄉真新鎮，受大木博士委託前往橘子諸島取回特殊精靈球。

結果，小智在常磐森林遇上了一大群烈雀和波波激烈搶地盤，便派出手上的比比鳥率領野生波波們抗爭，過程中，比比鳥還進化成最終型態比雕。抗爭結束後，小智就要比雕留在常磐森林，保護野生同伴波波、比比鳥，並深情許下承諾，「我看，你就留在這個森林裡面，等事情辦完以後，我馬上就會回來！」卻已失約邁入第23年。

ET快訊
Angelababy、黃曉明7年婚斷！　網挖出1畫面：太難過
俄軍24hrs內邊境又增兵！　「三面包夾」烏克蘭　
Angelababy離婚聲明全文！　5歲兒扶養權曝
快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！
刮刮樂2000萬開出第1位！117人抽到百萬　末3碼曝
快訊／北市疫情燒入4校！　普林思頓高中出現確診
陸12歲男童失蹤3天　「遭4犬分食」只剩殘缺遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小智的嘴一騙23年！森林放生比雕深情喊：馬上就回來　網幫QQ

LIVE／6縣市確診連爆「台中也傳疫情」　陳時中最新說明

普林思頓高中職員確診！到幼兒園幫修電腦被傳染　北市疫情燒進4校

快訊／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

快揪你阿嬤去！繼光香香雞刮刮樂「幾歲送幾份炸雞」只限10天

國內出現「長新冠」全身痛到起不來！醫提醒4情況都可能發生

熱點全面消毒！旗津啟動大規模環境清消　動員80人守社區防線

小年夜5大禁忌曝光「做了窮整年」　命理師告誡：別罵小孩

快訊／台南今確診+1！黃偉哲下午3時記者會最新說明

《反閒》元老猛將「列5點澄清」曬對話紀錄：請拿出薪資均等證明

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

小智的嘴一騙23年！森林放生比雕深情喊：馬上就回來　網幫QQ

LIVE／6縣市確診連爆「台中也傳疫情」　陳時中最新說明

普林思頓高中職員確診！到幼兒園幫修電腦被傳染　北市疫情燒進4校

快訊／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

快揪你阿嬤去！繼光香香雞刮刮樂「幾歲送幾份炸雞」只限10天

國內出現「長新冠」全身痛到起不來！醫提醒4情況都可能發生

熱點全面消毒！旗津啟動大規模環境清消　動員80人守社區防線

小年夜5大禁忌曝光「做了窮整年」　命理師告誡：別罵小孩

快訊／台南今確診+1！黃偉哲下午3時記者會最新說明

《反閒》元老猛將「列5點澄清」曬對話紀錄：請拿出薪資均等證明

黃曉明一週前幫兒子慶生「Angelababy缺席」！連2年慶生文洩離婚跡象

千戶新案供給殺進豐原！3字頭行情　在地人驚呼：在貴甚麼

春節逛市集看電影、拜媽祖、迎財神　北港好水市集熱鬧到3月

柴柴怕打針「30秒抖不停」　眼神飄看獸醫快嚇哭惹萬人心疼

Angelababy7年婚斷！　網挖和黃曉明「剛結婚」甜蜜討抱畫面：太難過了

道路坍塌瞬間曝！90m路面整片消失「5輛車被吞」　民眾驚喊：快逃

全台失蹤兒數字曝！超大牌港星來台協尋...她比對無名屍助回家　

小智的嘴一騙23年！森林放生比雕深情喊：馬上就回來　網幫QQ

路透：台美副總統罕見同框寒暄　可能加劇美中緊張

影／過年大掃除閃到腰　醫師教2招緩解疼痛

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

生活熱門新聞

名醫估「2月下旬有望降一級」

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

男友必嫁、必交往　她點出3特質

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

公告有新鈔　ATM領出卻都是舊的　

「穿這樣去婚禮可以嗎」　郭鬼鬼穿細肩露2粒

騎士摔車爬起狂衝　8秒驚險逃死

486先生道歉挨轟！三度為抄襲滅火

停車被嗆！車主「手狂抖亮識別證」　他1動作反擊

更多熱門

相關新聞

《第一爐香》再現香港風華年代！

《第一爐香》再現香港風華年代！

2021 年上映的中國電影《第一爐香》，改編自張愛玲於 1943 年發行的中篇小說《沉香屑·第一爐香》，更是導演許鞍華繼《半生緣》、《傾城之戀》後，三度改編現代文學巨擘張愛玲的作品。電影以 30 年代末的香港為故事背景，講述上海女學生葛薇龍，為躲避戰事而逃向英屬香港

Josh夫妻+狗塞16坪房　網再嘆：只會更擠

Josh夫妻+狗塞16坪房　網再嘆：只會更擠

本土狂爆1行業超慘！網見證年前大逆轉

本土狂爆1行業超慘！網見證年前大逆轉

他質疑空氣清淨機有用？　超多人有感推

他質疑空氣清淨機有用？　超多人有感推

「憂鬱」拉拉表情太哀怨！鄉民笑喊：沒有罐罐啦

「憂鬱」拉拉表情太哀怨！鄉民笑喊：沒有罐罐啦

關鍵字：

神奇寶貝精靈寶可夢小智比雕渣男PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

名醫估「2月下旬有望降一級」

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

男友必嫁、必交往　她點出3特質

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面