小智的嘴一騙23年！森林放生比雕深情喊：馬上就回來　網幫QQ

▲有人發文爆卦「小智欺騙比雕23週年」。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「神奇寶貝」（現更名精靈寶可夢）是很多人的童年回憶，甚至陪伴多個世代大小孩子成長，不過，動畫男主角小智看似堅強、善良、重感情，卻做出一件事，被稱為不折不扣的渣男，今（28）日更是他失約第23年！就有人在PTT的Gossiping爆卦，「小智欺騙比雕（舊譯，今譯為大比鳥）23週年」，讓網友笑噴。

該位發文網友貼出小智的承諾圖，「1999年1月28日，小智在常磐森林對比雕許下的承諾，到現在都還沒回去找比雕，如今已經23週年了，幫比雕QQ！」底下的人也紛紛起鬨，「渣男小智」、「QQ我最愛的鳥鳥」、「還跟其他鳥玩得那麼開心」、「當玩家在常磐森林遇到LV99的比雕：……」、「小智的嘴，騙鳥的鬼。」

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也有不少人認為，畢竟是虛擬故事的時間線，「小智的時間線還在1999年啊」、「小智還是10歲，時間根本沒前進好嗎」、「這個惡行已經超越不簽聯絡簿了」、「又到了比雕紀念日了」、「我怎麼覺得22週年剛過沒多久」、「每年都要鞭一次」、「二代比雕頭目表示：我真的還要守著這個傳說嗎？」

▲鄉民們紛紛幫比雕QQ。（圖／翻攝自PTT）

另外，有電玩迷笑說，「而且今天還上了新一代喔」、「希望今天能收到阿爾宙斯。」原來，新作《寶可夢傳說 阿爾宙斯》恰巧於今天在Nintendo Switch發售。《寶可夢傳說 阿爾宙斯》將在重視原有遊戲特色的同時，前所未有地挑戰融合了「動作」與「RPG」的展現方式。冒險舞台是過去的神奧地區。呈現出的是與《寶可夢 鑽石／珍珠》時代的神奧地區不同的生態系統。

據悉，小智在第一世代就收服了飛行系神奇寶貝比比鳥，而在1999年1月28日播出的《精靈寶可夢》動畫第82集，名為《真新鎮，新的開始》的篇章中，剛結束石英聯盟賽的小智回到故鄉真新鎮，受大木博士委託前往橘子諸島取回特殊精靈球。

結果，小智在常磐森林遇上了一大群烈雀和波波激烈搶地盤，便派出手上的比比鳥率領野生波波們抗爭，過程中，比比鳥還進化成最終型態比雕。抗爭結束後，小智就要比雕留在常磐森林，保護野生同伴波波、比比鳥，並深情許下承諾，「我看，你就留在這個森林裡面，等事情辦完以後，我馬上就會回來！」卻已失約邁入第23年。