23歲正妹被瞞婚失身！　逆襲怒討「貞操權」渣人夫GG

▲28歲張姓人夫在臉書搭訕23歲正妹，更佯稱單身，導致正妹誤信失身3次。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市張姓男子以單身身分，用臉書通訊軟體向23歲正妹搭訕，2人相談甚歡後成為情侶，並有3次連結。豈料「男朋友」卻在發生魚水之歡後，逐漸轉冷淡，正妹察覺有異，開始上網查張男臉書相關資料，意外發現他竟是人夫，她認為張男渣行為，已嚴重侵害她的貞操權，憤而提告求償，獲賠40萬元。

正妹小婕（化名）主張，張姓人夫在2020年3月5日，使用臉書通訊軟體Facebook Messenger暱稱「FU」，向她發送訊息搭訕，同時佯稱自己單身，2人因而結識，張男也展開熱烈追求，導致她認為對方是單身，更誤認雙方有結為連理可能，因而交往。

同年7月23日、8月5日、10月29日共計3次魚水之歡後，張男卻開始態度轉冷淡，小婕察覺有異，開始上網查詢男朋友的臉書相關資料，發現男朋友竟然結婚了，因此她認為張男以背於善良風俗方法，損害她的貞操權，而3次性行為求償金額為10萬、25萬、25萬，共60萬。

張男向法官喊冤，自己沒有與小婕發生性行為，也沒有交往，只有聊天曖昧階段，算是網友身分。雖然一開始他有騙小婕是單身，但直到同年10月他就已經坦承自己已婚，甚至強調約會時，他都帶6歲兒子一起出去。他甚至解釋，小婕提出的證據都無法證明2人有發生性行為，而且小婕有與其他朋友發生性行為，因此聊天對話才會講到驗孕棒。

▲小婕被已婚人夫騙是單身因而失身3次。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

經查，張男在2018年結婚迄今，法官勘驗小婕提出的證據對話，發現，小婕對張男：「親愛的～我覺得你好像也很容易硬是嗎？」、張男：「非常」、甚至提到驗孕，張男：「等等有空趕快去驗喔記得喔」、小婕：「晚點啦 比我還緊張有鬼」最後2人撕破臉，小婕曾憤而質問「那你跟我發生性行為你是在玩我嗎？」張男：「我求你了」從2人對話可知，小婕曾質問過張男有老婆為什麼還說沒老婆，甚至發生多次性行為，還要她吃墮胎藥，因此不採信張男講的沒發生過性行為等。

法官認為，張男發生侵權行為時已經是28歲成年人，109年度申報所得為0元，名下雖有2014年三陽汽車一輛及2015年中華汽車一輛，但財產總額為零；小婕在事發時為23歲，109年度申報所得為13萬餘元，名下無財產，考量兩造身分、地位、經濟能力等情節，認小婕請求賠償60萬元的非財產上損害（慰撫金），尚屬過高，應減為40萬元。