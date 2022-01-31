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高雄抽出最早國運籤「藏玄機」！預言疫情好轉時間點　海運仍長紅

▲高雄市五甲關帝廟最早開出今年的國運籤 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市五甲關帝廟開出今年最早國運籤，預言疫情走向。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄五甲關帝廟1月26日開出全國最早的國運籤，預言疫情走勢，提醒民眾切勿掉以輕心，直到農曆7月才會逐漸好轉。整體而言，前三季運勢持平，冬季鴻圖大展，是一支「中平」籤，但各行各業冬季豐收，海運部分也大有可為。

五甲關帝廟的國運籤是全台唯一透過神明降臨、由筆生以桃筆寫成的籤詩，過去精準預測太陽花學運、澎湖空難、高雄氣爆、黑心油食安風暴等，更在2016年開出「三陽開泰追母衣」，精準預言蔡英文成為首任女總統。

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今年1月26日，五甲關帝廟抽出虎年（壬寅年）國運籤，內容寫道「壬開世運福無邊，寅守人生樂自然，年內疫癘超苦海，民生自穩各修緣」，屬於「中平」。廟方人員表示，「年內疫癘超苦海」，這個疫癘、苦海凸顯疫情嚴峻。

廟方人員解釋，根據農曆2月籤詩「花香遍地叫塵埃，造功佈德自消災」，意指農曆2月後，民眾須留意衛生習慣，不能掉以輕心，直到農曆7月籤詩「瓜虎落地脫苦因，福祿有存善德真」，才會漸脫苦困。

值得一提的是，農曆4月籤詩「萬物齊飛求穩定，人人獲福展才能」，代表物價還會上漲；農曆9月「海運通來萬國年」，意指今年海運業績依舊長紅；農曆10月「萬業回春笑心中」，各行各業豐收。

整體而言，今年國運春、夏、秋3季持平，但進入冬天後運勢上揚，算是穩定豐收的一年，也是一支中平籤。

去年國運籤，五甲關帝廟曾預測「蒲雨綿綿渺渺來，變化無窮免受災」，之後4月、5月果然水情吃緊、出現百年大旱；其中還有「海運大顯萬國遊」、「菊顯大鵬鳥沖天」揭示海運、空運有機會一掃陰霾、一飛沖天，後來果真因為疫情一度趨緩，海空運業績翻紅，讓信眾嘖嘖稱奇。

▲高雄市五甲關帝廟最早開出今年的國運籤 。（圖／記者吳奕靖攝）

 

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