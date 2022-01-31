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恐怖海怪追殺漁民！「雙眼發光」尾隨47秒　影片曝光網嚇壞：是真的

恐怖海怪「雙眼發光」追殺漁民　47秒影片曝光網驚：這次是真的！

▲巴西漁民近日遭到不明生物追擊。（圖／翻攝自YouTube）

文／周刊王

巴西1名漁民最近在夜間作業時，突然在海岸附近遭到「眼發白光」的不明海怪追擊，只見不明生物在短短47秒內，多次躍出海面，還一度快撞到船尾，若不是漁民猛催油門逃脫，恐怕會遭對方跳到船上攻擊。影片曝光後，引爆網友熱烈討論，還有不少人指出「這次的影片絕對是真的」。

綜合外媒報導，這位不具名的漁民某天在巴西南里約格蘭州（Rio Grande do Sul）海岸附近，遭到這頭躍出水面的黑色不明生物追擊，只見漁民在漆黑的夜中，只能從生物發出亮光的雙眼判斷對方位置，但這頭長條狀的不明生物，居然越追越近，嚇得漁民趕緊加大馬力，逃離不明生物的魔掌。

這段只有47秒的影片曝光後，不少網友認為，「光是從畫質來看，就能判斷是真的了」、「做過動畫的人都知道，水是最難做的物體，我看不出影片裡的水與光影有什麼不自然的地方」、「這次絕對是真的海怪影片」。不過另有網友認為，追擊漁民的可能只是1頭暴躁的海狗、海豹或海獅罷了。

恐怖海怪「雙眼發光」追殺漁民　47秒影片曝光網驚：這次是真的！

▲海獅也會像海豚一樣躍出水面。（圖／翻攝自動物星球頻道臉書）

南美毛皮海獅（South American fur seal）的主要棲地雖然在南美洲南部，但仍有不少南美毛皮海獅被觀察到出現在位於巴西東南部的里約，而影片拍攝地點南里約格蘭州，則是巴西最南端的州，加上海獅確實會像海豚與鯨魚一樣躍出水面，以及片中不明生物的長條狀身形來看，試圖襲擊漁民的很可能是南美毛皮海獅或其他海豹、海狗。

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